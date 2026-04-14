Χρηματιστήριο: Ισχυρό comeback +2,64% με τράπεζες στο τιμόνι, Allwyn και Metlen τα μελανά σημεία

Με ισχυρή ανοδική ορμή επέστρεψε το Χρηματιστήριο Αθηνών στην πρώτη συνεδρίαση μετά το τριήμερο πασχαλινό διάλειμμα, σε μια από τις πιο δυναμικές εκκινήσεις της χρονιάς. Η «πρώτη μετά τις αργίες» λειτούργησε ουσιαστικά ως καθρέφτης του ανακτηθέντος επενδυτικού αισιοδοξισμού που προκάλεσε η διεθνής είδηση: νέες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ–Ιράν βρίσκονται στο τραπέζι, τα πετρελαϊκά συμβόλαια υποχωρούν από τα πρόσφατα ακραία επίπεδα, και τα αποτελέσματα των αμερικανικών τραπεζικών κολοσσών αποτέλεσαν θετική έκπληξη.

Ο Γενικός Δείκτης (ΓΔ) έκλεισε στις 2.284,40 μονάδες, κερδίζοντας 58,66 μονάδες ή +2,64%, ανακτώντας εύρωστα τις απώλειες της Μεγάλης Εβδομάδας που ήταν 62,66 μονάδες (-2,63%). Η ψυχολογικά σημαντική ζώνη των 2.280-2.290 μονάδων επανακτήθηκε, επαναφέροντας τον δείκτη στο ανοδικό κανάλι που διαταράχθηκε πριν τις γιορτές. Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 429,85 εκατ. ευρώ — ποσό που αντικατοπτρίζει ζωηρή επιστροφή επενδυτών και ξεκάθαρα ανώτερο του πρόσφατου μέσου, ενώ υπογραμμίζει το αγοραστικό ενδιαφέρον που ξεχύθηκε στις τράπεζες.

Πίνακας Δεικτών — Κλείσιμο 14 Απριλίου 2026

Δείκτης Κλείσιμο Μεταβολή % Μεταβ. Τζίρος (€) Γενικός Δείκτης (ΓΔ) 2.284,40 +58,66 +2,64% 429,85 εκατ. FTSE Large Cap 5.814,65 +150,74 +2,66% 331,99 εκατ. Τραπεζικός Δείκτης (ΔΤΡ) 2.666,56 +135,44 +5,35% — FTSE Financials 12.464,15 +629,43 +5,32% —

Ημερήσιο εύρος Γενικού Δείκτη (ενδεικτικό από γράφημα): ~2.263 – ~2.320 μονάδες. Ημερήσιο εύρος FTSE Large Cap: ~5.800 – ~5.870 μονάδες. Τζίρος FTSE Large Cap: 331,99 εκατ. ευρώ.

Κινητήρες και αντίβαρα της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση της 14ης Απριλίου ήταν ρητά τραπεζική υπόθεση. Ο Τραπεζικός Δείκτης (ΔΤΡ) εκτοξεύτηκε +5,35% στις 2.666,56 μονάδες, ενώ ο FTSE Financials κατέγραψε ισόποση αποδοτικότητα (+5,32% στις 12.464,15 μονάδες). Η Eurobank (ΕΥΡΩΒ) πρωτοστάτησε, καταγράφοντας +7,56% στα 4,014 ευρώ με τζίρο 16,78 εκατ. τεμαχίων — ο μεγαλύτερος όγκος συναλλαγών σε μετοχή του ταμπλό. Η Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ) ενισχύθηκε +5,95% στα 15,13 ευρώ, η Τράπεζα Πειραιώς (ΠΕΙΡ) +4,47% στα 8,46 ευρώ και η Alpha Bank (ΑΛΦΑ) +4,40% στα 3,80 ευρώ — η τελευταία με τον μεγαλύτερο συνολικό τζίρο ημέρας, στα 17,55 εκατ. τεμάχια. Η Bank of Cyprus (BOCHGR) ακολούθησε με +5,68% στα 9,30 ευρώ, στον απόηχο της θετικής διάθεσης για τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο.

Από τα μη τραπεζικά blue chips, η Cenergy (CENER) κέρδισε +2,80% στα 20,22 ευρώ, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΓΕΚΤΕΡΝΑ) +3,20% στα 40,04 ευρώ, η Viohalco (BIO) +5,19% στα 14,20 ευρώ και η ΔΕΗ +1,50% στα 19,58 ευρώ. Ο ΟΤΕ ενισχύθηκε οριακά +1,12% στα 18,10 ευρώ, η Coca-Cola HBC (EEE) +1,40% στα 50,70 ευρώ και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) +1,41% στα 10,82 ευρώ. Η CrediaBank (CREDIA) ξεχώρισε με +6,06% στα 1,156 ευρώ, εν μέσω συνεχιζόμενης αγοραστικής προσέλκυσης, ενώ η Optima Bank +3,20% στα 9,185 ευρώ.

Σε αντίθεση με τη γενική ευφορία, τρεις μετοχές αντίκρισαν σημαντικές πιέσεις και αποτελούν σήμερα τα δύο μεγάλα δομικά ερωτηματικά του ελληνικού ταμπλό: η Allwyn (ALWN, ex-ΟΠΑΠ) με -5,56% στα 13,60 ευρώ και η Metlen Energy & Metals (MTLN) με -2,49% στα 35,20 ευρώ. Στις απώλειες και Motor Oil (ΜΟΗ) με -1,20% στα 38,00 ευρώ, σε μια κίνηση που αντικατοπτρίζει υποχώρηση πετρελαϊκών τιμών. Οριακές απώλειες κατέγραψαν επίσης η HELLENiQ Energy (ΕΛΠΕ, -0,20%) και η Lamda Development (ΜΠΕΛΑ, -0,51%).

Τα δύο μελανά σημεία: Allwyn και Metlen

Allwyn (ALWN, πρ. ΟΠΑΠ) — η μετονομασία δεν άλλαξε την τροχιά υποχώρησης. Η πρώην μετοχή ΟΠΑΠ, που από τις 17 Μαρτίου 2026 διαπραγματεύεται με νέο κωδικό ALWN μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης με τη σουηδική Allwyn International AG στις 24 Μαρτίου, καταγράφει σήμερα -5,56% στα 13,60 ευρώ — βυθίζοντας τη μετοχή κοντά στα χαμηλά 52 εβδομάδων (12,626 ευρώ). Η μέση τιμή-στόχος των αναλυτών είναι 19,571 ευρώ, δηλαδή το discount της αγοράς αγγίζει το 30%.

Η αγορά συνεχίζει να «τιμολογεί» την αλλαγή επενδυτικού προφίλ που επέφερε η συγχώνευση: από εταιρεία χαμηλού ρίσκου με μερισματική απόδοση ~11%, η νέα Allwyn μεταμορφώθηκε σε έναν διεθνή όμιλο ψυχαγωγίας υψηλότερης μόχλευσης (στόχος: 2,5x net debt/EBITDA), με μέρισμα που έπεσε κοντά στο 1,00 ευρώ/μετοχή, ήτοι απόδοση ~7% στη σημερινή τιμή. Τα funds υψηλής μερισματικής προτίμησης που αποχώρησαν μετά την ανακοίνωση του deal (Οκτώβριος 2025, όταν η μετοχή έπεσε -7% σε μία ημέρα) δεν έχουν επιστρέψει, ενώ οι νέοι επενδυτές ανάπτυξης φαίνεται να εκτιμούν πρώτα τα οικονομικά μεγέθη της «εκτός Ελλάδας» Allwyn.

Metlen Energy & Metals (MTLN) — η υποαπόδοση διατηρείται. Σε μια συνεδρίαση ευρείας ανόδου +2,64%, η Metlen υποχωρεί -2,49% στα 35,20 ευρώ. Η εικόνα παγιώνεται ως δομική αδυναμία: ενεργά short positions από τα funds AKO Capital, JP Morgan Asset Management, Marshall Wace και Covalis Capital παραμένουν στο ταμπλό, εκφράζοντας εμπιστοσύνη στην καθοδική τροχιά. Ο λόγος: το profit warning του τελευταίου τριμήνου 2025, οι ζημιές στο EPC τμήμα (κατασκευή έργων τρίτων), οι καθυστερήσεις στη δυαδική εισαγωγή LSE–ΧΑ λόγω ελέγχων της PwC, και το βάρος της μεταβατικής περιόδου μέχρι τη δημοσίευση των ετήσιων αποτελεσμάτων. Ο τζίρος σήμερα ήταν 602 χιλ. τεμάχια, με σαφή πίεση πωλητών.

Τεχνική εικόνα

Η σημερινή συνεδρίαση έχει σαφές τεχνικό περιεχόμενο: ο Γενικός Δείκτης επέστρεψε πάνω από τη ζώνη 2.270-2.280 μονάδων, που αποτελεί κρίσιμο κλειδί για την ανοδική συνέχεια. Η σπουδαιότητα του κλεισίματος στις 2.284,40 μονάδες δεν έγκειται τόσο στο μέγεθος των κερδών όσο στο γεγονός ότι ο δείκτης υπερπηδά το γεμάτο «θόρυβο» επίπεδο αντίστασης που είχε σχηματίσει η Μεγάλη Εβδομάδα.

Ο Κινητός Μέσος Όρος 200 ημερών (ΚΜΟ 200), που τοποθετείται στην περιοχή των 2.160-2.175 μονάδων, παραμένει κάτω από τη σημερινή τιμή με άνετο περιθώριο ασφαλείας. Αυτό σημαίνει ότι η μεσοπρόθεσμη ανοδική δομή παραμένει αλώβητη. Η ζώνη 2.230-2.250 μονάδων, που αποδείχθηκε ισχυρή βάση κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα, λειτουργεί τώρα ως το πρώτο floor στήριξης σε περίπτωση νέας αποθέρμανσης.

Το RSI στον ημερήσιο χάρτη, που είχε αποφορτιστεί κατά τη βδομάδα πριν το Πάσχα, βρίσκεται τώρα σε ουδέτερο-ανοδικό έδαφος (εκτιμώμενα 58-62), χωρίς να πλησιάζει ακόμα υπεραγορασμένες ζώνες (70+). Αυτό αφήνει τεχνικό «χώρο» για συνέχεια της ανόδου χωρίς άμεση κίνδυνο υπεραγοράς. Το MACD σε βραχυπρόθεσμους χρόνους βρίσκεται σε ανοδικό σήμα, επιβεβαιώνοντας τη σημερινή δυναμική.

Ο FTSE Large Cap κατέγραψε +2,66% στις 5.814,65 μονάδες. Το επίπεδο των 5.800 μονάδων αποτελεί πλέον εγκατεστημένη στήριξη, ενώ η αμέσως επόμενη αντίσταση εντοπίζεται στα 5.870-5.900 μονάδες, επίπεδα που δοκιμάστηκαν ενδοσυνεδριακά σήμερα. Η υπέρβαση αυτής της ζώνης με ισχυρό τζίρο θα σηματοδοτήσει τη δοκιμή των ιστορικών ορίων της χρονιάς.

Το ημερήσιο εύρος του ΓΔ (ενδεικτικά ~2.263 – ~2.320 μονάδες) υποδεικνύει ότι υπήρξε εκρηκτικό ανοδικό άνοιγμα κοντά στο ενδοσυνεδριακό υψηλό, με επακόλουθη εδραίωση σε χαμηλότερα αλλά εντός θετικής ζώνης επίπεδα. Αυτή η εικόνα «σπρώξιμο-και-πέσιμο» είναι τυπική για return-from-holiday συνεδριάσεις με ισχυρή εκκίνηση: οι πρώτοι αγοραστές «κλειδώνουν» κέρδη ενδοσυνεδριακά, αλλά η βάση παραμένει σταθερά ανοδική. Ο τζίρος των 429,85 εκατ. ευρώ είναι ουσιαστικά ο μεγαλύτερος από τη συνεδρίαση της εκεχειρίας (8 Απριλίου, 525,9 εκατ.), επιβεβαιώνοντας ισχυρή συμμετοχή.

Κρίσιμα επίπεδα για τις επόμενες συνεδριάσεις: Στήριξη πρώτου επιπέδου: 2.250-2.260 μονάδες. Ισχυρή στήριξη: 2.220-2.230 μονάδες. Άμεση αντίσταση: 2.300-2.310 μονάδες. Δευτερεύουσα αντίσταση: 2.340-2.350 μονάδες (επίπεδα πριν τη γεωπολιτική κρίση). Η συνέχεια με τζίρο άνω των 350-400 εκατ. ευρώ και κλείσιμο πάνω από 2.290 μονάδες στις επόμενες 2-3 συνεδριάσεις θα επιβεβαιώσει την ανοδική επανεκκίνηση ως δομική εξέλιξη και όχι ως ευκαιριακή αντίδραση.

Διεθνές φόντο: Αισιοδοξία για Ιράν, ΗΠΑ αποτελέσματα και πτώση πετρελαίου

Ο καταλύτης για τη σημερινή διεθνή αισιοδοξία είναι τριπλός. Πρώτον, οι ΗΠΑ και το Ιράν εκτιμάται ότι προσεγγίζουν έναν δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων πριν λήξει η δύο εβδομάδων εκεχειρία, που συμφωνήθηκε στις 8 Απριλίου. Παρά τη ναυτική αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών που ξεκίνησε η Ουάσινγκτον τη Δευτέρα, ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι «το άλλο πλευρό έχει τηλεφωνήσει» — ένδειξη ανοιχτού διπλωματικού καναλιού. Αυτό έφερε ηρεμία στις αγορές.

Δεύτερον, οι τιμές του αργού πετρελαίου συνεχίζουν να αποκλιμακώνονται: το WTI διαπραγματεύεται στα 96-97 δολάρια/βαρέλι, με πτώση ~2,4% από τα επίπεδα της Κυριακής (103 δολάρια). Το Brent κινείται αντίστοιχα. Η πτώση απέχει από επίπεδα ομαλοποίησης, αλλά μειώνει σημαντικά τον πληθωριστικό κίνδυνο και αφαιρεί πίεση από τις κεντρικές τράπεζες. Η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας (IEA) εξέδωσε προειδοποίηση για «εξάπλωση καταστροφής ζήτησης» λόγω της ενεργειακής σπανιότητας που δημιούργησε η κρίση της Μέσης Ανατολής.

Τρίτον, η εταιρική αμερικανική εποχή αποτελεσμάτων ξεκίνησε με θετική δυναμική. Η JPMorgan Chase ανακοίνωσε κέρδη 5,94 δολαρίων/μετοχή με έσοδα 50,54 δισ. δολαρίων — ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις. Παρόμοια θετική εικόνα ανακοίνωσε η Citigroup. Η Wall Street έκλεισε τη Δευτέρα 13 Απριλίου με S&P 500 +1,0%, Dow Jones +0,6% και Nasdaq +1,2%, ενώ την Τρίτη οι αγορές ενισχύθηκαν περαιτέρω: S&P 500 +0,4%, Dow +0,3%, Nasdaq +1,0%, με την τεχνολογία να ηγείται.

Στην Ευρώπη, τα χρηματιστήρια ενισχύθηκαν αντίστοιχα: ο DAX της Φρανκφούρτης +1,1%, ο CAC 40 του Παρισιού +0,6% και ο FTSE 100 του Λονδίνου +0,3% κατά την Τρίτη πρωί. Η ευρωπαϊκή εταιρική σεζόν επίσης ξεκινά: BMW, Kering και Publicis ανακοινώνουν αποτελέσματα, ενώ τα δεδομένα PPI Μαρτίου στις ΗΠΑ (+0,5% έναντι εκτίμησης +1,1%) σηματοδότησαν ανακούφιση πληθωρισμού — ενισχύοντας την αντίληψη ότι η Fed δεν χρειάζεται νέες αυξήσεις επιτοκίων άμεσα, παρά τη γεωπολιτική πίεση.

Η Κίνα δημοσίευσε εξαγωγικά στοιχεία Μαρτίου που απογοήτευσαν (+2,5% έτος/έτος έναντι εκτίμησης +7%), ενώ τα ασιατικά χρηματιστήρια ανέβηκαν: Nikkei 225 +2,43%, Hang Seng +1%, CSI 300 +0,65%.

Γνώμες ειδικών

Αναλυτές της αγοράς τοποθετούν τη σημερινή ανοδική κίνηση σε δύο άξονες. Ο πρώτος είναι η «επιστροφή ρευστότητας» μετά το πασχαλινό κενό, που σε συνδυασμό με το διεθνές θετικό κλίμα δημιούργησε συμπιεσμένη ζήτηση από κεφάλαια που είχαν τοποθετηθεί σε αναμονή. Ο δεύτερος είναι η σταδιακή αναπροσαρμογή του ελληνικού ταμπλό στο νέο καθεστώς αναβάθμισης της αγοράς — η ένταξη στους δείκτες FTSE ανεπτυγμένων αγορών τον Σεπτέμβριο 2026 και στους MSCI τον Μάιο 2027 αρχίζει να λειτουργεί ως θεμελιώδης παράγοντας ζήτησης.

Η HSBC σε πρόσφατη ανάλυσή της επισημαίνει ότι δύο παράγοντες θα κρίνουν αν η αναβάθμιση αποδειχθεί τελικά θετική: η ποιότητα εταιρικής διακυβέρνησης και η ρευστότητα των μετοχών. Αναλυτές της αγοράς επισημαίνουν ότι η σημερινή διόρθωση σε Allwyn και Metlen δεν αλλάζει τον συνολικό τόνο: «πρόκειται για εταιρικά ιδιο-stories με αρνητική ροπή — δεν συνδέονται με το macro», σχολιάζουν.

Η Morgan Stanley διατηρεί σύσταση Overweight για το ελληνικό χρηματιστήριο, ενώ η Bank of America επιμένει στη θετική της άποψη για τις ελληνικές τράπεζες, αναφέροντας ισχυρή πιστωτική επέκταση, βελτίωση ποιότητας ενεργητικού και σταθερή οικονομική ανάκαμψη. Εγχώριοι αναλυτές εκτιμούν ότι η διατήρηση του ΓΔ άνω των 2.250 μονάδων με συνέπεια θα λειτουργήσει ως σήμα για νέα δοκιμή των 2.320-2.350 μονάδων, με ορίζοντα το επόμενο δίμηνο. Για τη Metlen, αναλυτές από AXIA-Alpha Finance διατηρούν θετικές μεσοπρόθεσμες προοπτικές, επισημαίνοντας ότι το δεύτερο εξάμηνο 2026 αναμένεται ισχυρότερο: η ολοκλήρωση πώλησης αυστραλιανού χαρτοφυλακίου ΑΠΕ, τα έργα BESS και η αποκατάσταση περιθωρίων EPC παραμένουν καταλύτες. Το ζήτημα είναι το timing.