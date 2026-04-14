Όλα τα «ξένα χέρια» που στοιχηματίζουν στην πτώση της Metlen

Πέντε hedge funds, 3,58% του μετοχικού κεφαλαίου σε ανοικτές πωλήσεις, και ένα κοινό ερώτημα: τι ξέρουν που δεν λένε;

Όταν η Metlen Energy & Metals εισήχθη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου τον Ιούλιο του 2025 με ατζέντα επέκτασης, φιλόδοξους στόχους και την αύρα του FTSE 100 νεοφερμένου, μερικά από τα πιο επιθετικά hedge funds του κόσμου έβλεπαν ήδη αλλιώς. Σήμερα, εννέα μήνες αργότερα, πέντε funds με συνολικές γνωστοποιημένες ανοικτές θέσεις 3,58% στοιχηματίζουν επίσημα στη συνέχιση της πτώσης.

Η Αρχή: Ευκαιρία ή θεμελιώδης αμφιβολία;

Τα πρώτα short άνοιξαν σχεδόν αμέσως μετά το listing. Η Covalis Capital και η Millennium Management εμφανίστηκαν στα μητρώα της FCA τον Σεπτέμβριο 2025, ακριβώς τη στιγμή που η μετοχή ξεκινούσε να χάνει έδαφος από τα επίπεδα εισόδου. Η κίνηση διαβάστηκε τότε από πολλούς ως arbitrage λόγω της διπλής εισαγωγής Λονδίνο–Αθήνα, παρά ως επιθετικό bearish στοίχημα.

Η Millennium κλιμακώθηκε: οι δύο οντότητές της (Capital DIFC και International Management) έφτασαν συνολικά στο 1,01% τον Νοέμβριο πριν κλείσουν απότομα στις 24 Νοεμβρίου. Ο λόγος δεν είναι γνωστός. Κέρδος; Επαναπροσδιορισμός θέσης; Ή μήπως κάτι στους αριθμούς που δεν άρεσε ακόμα κι στους bears;

Το Profit Warning Ανοίγει Κερκόπορτα

Ο Φεβρουάριος 2026 σηματοδοτεί τομή. Η Metlen εκπέμπει profit warning, αποδίδοντας μεγάλο μέρος της ζημιάς στο EPC project Protos στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η αντίδραση της αγοράς ήταν ωμή: η μετοχή, που είχε ξεκινήσει στα £48, έφτανε πλέον κοντά στα £30.

Ακριβώς εκεί εμφανίζεται η AKO Capital LLP — Λονδρέζικο fund με βαθιά θεμελιώδη προσέγγιση. Ξεκινά στο 0,69% και ανεβαίνει γρήγορα στο 1,00%, επίπεδο που κρατά έως σήμερα. Δεν μοιάζει με arbitrage. Μοιάζει με judgment call.

Η Εβδομάδα των Αποτελεσμάτων και το Νέο Κύμα

Αν υπάρχει κάτι που δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας ως προς την κατεύθυνση, είναι ο χρονισμός των τελευταίων κινήσεων. Την ίδια εβδομάδα που η Metlen ανακοίνωσε τα αποτελέσματα FY2025 (9 Απριλίου 2026) και παρουσίασε αύξηση εσόδων 25% — αλλά με σοβαρά ερωτηματικά κερδοφορίας — δύο νέα funds έκαναν εμφάνιση στα μητρώα:

Η ELEVA Capital SAS (Παριζιάνικο, ευρωπαϊκής εμβέλειας fund με ισχυρό long/short track record) γνωστοποίησε 0,55% στις 9 Απριλίου. Η Marshall Wace, παλιόφιλος της μετοχής που είχε ανοίξει short ήδη από τον Οκτώβριο 2025, επέστρεψε με ανανεωμένη ορμή: 0,72% στις 10 Απριλίου.

Και ήδη από τα τέλη Μαρτίου ήταν εκεί και η JPMorgan Asset Management (UK) στο 0,80% και η Voleon Capital Management LP — fund με αλγοριθμικό/data-driven προφίλ — στο 0,51%.

Τι Λέει ο Αριθμός 3,58%

Το σύνολο των γνωστοποιημένων short είναι 3,58%. Σε απόλυτα μεγέθη, με market cap γύρω στα €4,6 δισ., αντιστοιχεί σε ποντάρισμα της τάξης των €165 εκατ. Και αυτό μόνο για τα γνωστοποιημένα. Ο βρετανικός κανονισμός επιβάλλει δήλωση αποκλειστικά για θέσεις άνω του 0,5% — ό,τι βρίσκεται κάτω από το κατώφλι παραμένει στη σκιά. Το 3,58% είναι, πρακτικά, το ορατό τμήμα του παγόβουνου.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί η εξέλιξη: τον Οκτώβριο 2025 το disclosed short δεν ξεπερνούσε το 1,5%. Σε λιγότερο από έξι μήνες τριπλασιάστηκε. Η τροχιά μιλά από μόνη της.

Ποιοι Έφυγαν, Ποιοι Έμειναν

Το εξίσου ενδιαφέρον με αυτούς που στοιχηματίζουν στην πτώση είναι αυτοί που έφυγαν. Η Millennium, μετά από δύο μήνες παρουσίας, έκλεισε ξαφνικά. Η Covalis, που είχε κρατήσει θέση από τον Σεπτέμβριο 2025 έως τον Φεβρουάριο 2026, αποχώρησε κι αυτή. Η GLG Partners άνοιξε και έκλεισε μέσα σε πέντε ημέρες τον Μάρτιο. Γρήγορα χέρια ή γρήγορη απογοήτευση;

Αυτοί που παρέμειναν και εκείνοι που ήρθαν νέοι — AKO, JPMorgan, Marshall Wace, ELEVA, Voleon — έχουν κάτι κοινό: εισήλθαν ή ενίσχυσαν τις θέσεις τους μετά το profit warning. Δεν παίζουν arbitrage. Παίζουν view.

Το Ερώτημα που Μένει Αναπάντητο

Η Metlen παρουσίασε FY2025 με έσοδα €7,1 δισ. (+25%) και επανέλαβε τους μεσοπρόθεσμους στόχους της. Η διοίκηση μίλησε για «ισχυρή δυναμική». Οι αναλυτές που είχαν προβλέψει υψηλότερα κέρδη αναγκάστηκαν να αναθεωρήσουν. Και τα hedge funds αντί να κλείνουν τα short, τα ανοίγουν ή ανοίγουν νέα.

Σε αυτή την ψαλίδα — ανάμεσα στο εταιρικό αφήγημα ανάπτυξης και στο θεσμικό στοίχημα υποχώρησης — βρίσκεται το ουσιαστικό ερώτημα για τον επενδυτή: ποιος έχει δίκιο; Και γιατί αυτοί που έχουν πρόσβαση στα καλύτερα μοντέλα και τις πιο βαθιές αναλύσεις βλέπουν κάτι που η εταιρεία δεν θέλει — ή δεν μπορεί — να δείξει;

Τα στοιχεία short selling προέρχονται από το μητρώο της FCA (βρετανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς). Καλύπτουν αποκλειστικά γνωστοποιημένες θέσεις ≥0,5% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου.