BlackRock: Άλμα 27% στα έσοδα α’ τριμήνου – Ρεκόρ για τα ETFs με 130 δισ. δολάρια

Ράλι σε έσοδα και καθαρά κέρδη το α’ τρίμηνο του 2026 ανακοίνωσε η BlackRock, λόγω της αύξησης των επενδυτικών προμηθειών σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ο μεγαλύτερος διαχειριστής assets στον κόσμο ανέφερε ότι τα έσοδά του αυξήθηκαν 27% στα 6,7 δισ. δολάρια σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους

Παράλληλα, κατέγραψε καθαρά κέρδη 2,2 δισ. δολαρίων, αυξημένα κατά 11% σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Εξαιρώντας ορισμένα έκτακτες δαπάνες, η BlackRock κέρδισε 12,53 δολάρια ανά μετοχή, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 11,65 δολάρια.

Παράλληλα, σημείωσε ρεκόρ πρώτου τριμήνου για τα ETFs με αύξηση των καθαρών εισροών ύψους 130 δισ. δολαρίων για το τρίμηνο. Οι βασικές προμήθειες (διαχείριση επενδύσεων που δεν σχετίζονται με την απόδοση αμοιβαίων κεφαλαίων), αυξήθηκαν κατά 8% σε σχέση με το 2025.

«Η BlackRock σημείωσε ένα από τα ισχυρότερα ξεκινήματα ενός έτους στην ιστορία μας», υπογράμμισε ο CEO, Λάρι Φινκ.. «Τα αποτελέσματά μας και ο αυξανόμενος όγκος εργασιών μας δείχνουν ότι όταν οι πελάτες λαμβάνουν μεγάλες αποφάσεις για τα χαρτοφυλάκιά τους, επιλέγουν την BlackRock» πρόσθεσε.

«Το κεφάλαιο βρίσκεται σε κίνηση καθώς τα θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς και οι σχέσεις με τους παρόχους επαναξιολογούνται, και είμαστε ο πιο αξιόπιστος προορισμός», επεσήμανε καταληκτικά.