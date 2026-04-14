bmw:-Πτώση-στις-πωλήσεις-αυτοκινήτων-α’-τριμήνου-με-«βαρίδι»-την-Κίνα

Πτώση στις πωλήσεις αυτοκινήτων της το πρώτο τρίμηνο ανακοίνωσε η BMW με «βαρίδι» την Κίνα, όπου οι δαπάνες για είδη πολυτελείας έχουν συρρικνωθεί. Οι παγκόσμιες παραδόσεις της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας μειώθηκαν 3,5% με βουτιά 10% στην Κίνα, σύμφωνα με το -.

Όμως, στην θετική πλευρά, η κατασκευάστρια πολυτελών αυτοκινήτων κατέγραψε ανάπτυξη στην Ευρώπη και περισσότερες από 50.000 παραγγελίες για το νέο ηλεκτρικό SUV iX3.

Η BMW αντιμετωπίζει παρόμοιες προκλήσεις με τους Ευρωπαίους ανταγωνιστές της, οι οποίοι πρέπει να «κοντράρουν» τους Κινέζους αντιπάλους, τους δασμούς στις ΗΠΑ και την αβεβαιότητα που προκλήθηκε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Την περασμένη εβδομάδα, τόσο η Porsche όσο και η Mercedes-Benz ανέφεραν μείωση των πωλήσεων στο πρώτο τρίμηνο. Η BMW τα πάει καλύτερα στα ηλεκτρικά οχήματα, καθώς διατήρησε ευέλικτες τις εργοστασιακές γραμμές για την παραγωγή αυτοκινήτων με διαφορετικά συστήματα κίνησης.

Ωστόσο, οι παραδόσεις πλήρως ηλεκτρικών μοντέλων μειώθηκαν 20% κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου, εν μέρει λόγω της χαμηλότερης ζήτησης στις ΗΠΑ, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ έχει «ψαλιδίσει» τις επιδοτήσεις για ΕV.

Ο Γερμανός κατασκευαστής, ο οποίος κατέχει επίσης τις μάρκες Mini και Rolls-Royce, αναμένει περιθώριο κέρδους από 4% έως 6% φέτος, εκτιμώντας πως οι πωλήσεις στην Κίνα θα παραμείνουν γενικά σταθερές.