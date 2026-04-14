BoFA: Το Ιράν ανεβάζει το πετρέλαιο, αλλά οι αγορές δεν «βλέπουν» πληθωρισμό — χάρη στην AI

Στις αγορές κεφαλαίου, το τεστ πυρός για κάθε γεωπολιτικό σοκ δεν είναι η αντίδραση της επόμενης ημέρας, αλλά η συμπεριφορά των μακροπρόθεσμων πληθωριστικών προσδοκιών. Και αυτό το τεστ, τουλάχιστον ως σήμερα, φαίνεται να το περνά η παγκόσμια οικονομία με επιτυχία — παρά το γεγονός ότι η σύρραξη με το Ιράν έχει αναστατώσει τις θαλάσσιες ροές πετρελαίου και έχει στείλει κυματισμούς σε όλες τις τιμές ενέργειας.

Σύμφωνα με την ανάλυση της BofA Global Research, τόσο οι αγοραίες όσο και οι βασισμένες σε έρευνες μετρήσεις των μακροπρόθεσμων πληθωριστικών προσδοκιών παραμένουν εντός ενός στενού εύρους από την έναρξη της σύγκρουσης. Πρόκειται για ένα εύρημα που προκαλεί ερωτήματα — αλλά και κάποιες ενδιαφέρουσες απαντήσεις.

Το παράδοξο: πετρέλαιο και πληθωρισμός σε διαφορετικές τροχιές

Στα βιβλία μακροοικονομικής, η αύξηση των τιμών πετρελαίου λόγω γεωπολιτικής αβεβαιότητας τροφοδοτεί άμεσα τις πληθωριστικές προσδοκίες. Το σχήμα αυτό έχει επαναληφθεί σχεδόν σε κάθε ενεργειακή κρίση των τελευταίων δεκαετιών, από το 1973 έως το 2022. Η φορά αυτή, ωστόσο, η αλυσίδα φαίνεται να διακόπτεται.

Η προκαταρκτική μέτρηση του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν για τον Απρίλιο έδειξε άνοδο μόλις 0,1 ποσοστιαίας μονάδας σε σχέση με τον Φεβρουάριο — μια αμελητέα κίνηση, ιδίως σε σύγκριση με ό,τι συνέβη γύρω από την ημέρα «Liberation Day» τον Απρίλιο του 2025, όταν ο ορίζοντας 5-10 ετών εκτινάχθηκε κατά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ Ιανουαρίου και Απριλίου του ίδιου έτους.

Η αντίθεση είναι εντυπωσιακή: μια εμπορική/δασμολογική κρίση ήταν ικανή να αποσταθεροποιήσει τις μακροχρόνιες προσδοκίες πολύ περισσότερο από μια γεωπολιτική σύρραξη που εμπλέκει την ενεργειακή υποδομή μιας ολόκληρης περιοχής.

Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης ως αποπληθωριστικός παράγοντας

Η BofA προτείνει μία βασική ερμηνεία: οι αγορές ενσωματώνουν στις μακροχρόνιες προσδοκίες τους την προσδοκία μιας αποπληθωριστικής έκρηξης παραγωγικότητας που θα αποδοθεί στην τεχνητή νοημοσύνη. Με άλλα λόγια, ακόμη και αν οι τιμές ενέργειας αυξάνονται βραχυπρόθεσμα λόγω των εντάσεων στο Ιράν, οι επενδυτές πιστεύουν ότι τα επόμενα χρόνια η AI θα μειώσει το κόστος αρκετά ώστε να αντισταθμίσει τις πληθωριστικές πιέσεις.

Αυτή η αφήγηση έχει βαθύτερες συνέπειες. Σημαίνει ότι η αγορά δεν αντιμετωπίζει την τρέχουσα γεωπολιτική κρίση ως δομική αλλαγή στο πληθωριστικό τοπίο, αλλά ως μεταβατική διαταραχή. Ο ορίζοντας παραμένει αισιόδοξος, εφόσον η υπόσχεση της τεχνολογικής μεταρρύθμισης διατηρείται ακέραιη.

Βέβαια, αυτή η στάση δεν είναι άνευ κινδύνου. Εάν οι γεωπολιτικές εντάσεις παραταθούν και η AI αποτύχει να παραδώσει την υποσχεθείσα παραγωγικότητα στο αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα, οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες μπορεί να αποσταθεροποιηθούν με απότομο τρόπο — με επιπτώσεις πολύ μεγαλύτερες από μια σταδιακή άνοδο.

Η εικόνα της αμερικανικής οικονομίας: GDP tracking στο 1,9%

Στο μακροοικονομικό μέτωπο, το μοντέλο παρακολούθησης του ΑΕΠ της BofA για το πρώτο τρίμηνο του 2026 παραμένει αμετάβλητο στο 1,9% σε ετήσια βάση (q/q saar). Πρόκειται για ρυθμό ανάπτυξης που υπολείπεται της επίσημης πρόβλεψης της τράπεζας για 2,5%, αντανακλώντας αδυναμία στην κατανάλωση (PCE: +1,0%) και αρνητική συμβολή από τις κατοικίες (-2,9%).

Σε αντίθεση, οι εξαγωγές εμφανίζουν ισχυρή συμβολή (+11,6%), πιθανώς ως αποτέλεσμα προκαταρκτικών αγορών εκ μέρους ξένων αντισυμβαλλομένων πριν από την εφαρμογή νέων δασμολογικών μέτρων. Το εταιρικό κεφαλαιουχικό απόθεμα (εξοπλισμός: +6,6%) παρουσιάζει επίσης θετική τάση, γεγονός που ενισχύει την εικόνα ότι οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να επενδύουν παρά τις αβεβαιότητες.

Το σημερινό ημερολόγιο: PPI και ομιλίες Fed υπό το μικροσκόπιο

Η σημερινή ημέρα φέρει δύο σημαντικές κατηγορίες καταλυτών. Πρώτον, τα στοιχεία του Δείκτη Τιμών Παραγωγού (PPI) για τον Μάρτιο, όπου η BofA εκτιμά αύξηση 1,0% σε ετήσια βάση για τον συνολικό δείκτη και 0,4% για τον πυρήνα (εξαιρουμένων τροφίμων, ενέργειας και εμπορίου). Πρόκειται για στοιχεία που θα ριχτούν αμέσως στο μικροσκόπιο της Fed, καθώς το PPI αποτελεί βαρόμετρο για τις ενσωματωμένες πληθωριστικές πιέσεις στην αλυσίδα παραγωγής.

Δεύτερον, μια σειρά ομιλιών στελεχών της Fed — Goolsbee, Barr, Paulson, Collins και Barkin — θα προσφέρουν στις αγορές πρόσθετες ενδείξεις για το χρονοδιάγραμμα και το εύρος πιθανών μειώσεων επιτοκίων. Η ταυτόχρονη ύπαρξη αβεβαιότητας γύρω από την ενεργειακή κρίση και η ενδεχόμενη αποπληθωριστική πίεση από το εισόδημα νοικοκυριών δημιουργούν έναν σχεδόν αδύνατο γρίφο για τους ασκούντες νομισματική πολιτική.

Ανάλυση: τι σηματοδοτεί η σταθερότητα των προσδοκιών

Η σταθερότητα των μακροχρόνιων πληθωριστικών προσδοκιών σε συνθήκες γεωπολιτικής κρίσης αποτελεί μήνυμα πολλαπλών επιπέδων. Για τους κεντρικούς τραπεζίτες, σηματοδοτεί αξιοπιστία της πολιτικής τους — τουλάχιστον προς το παρόν. Για τους επενδυτές, σημαίνει ότι η αγορά ομολόγων δεν τιμολογεί σενάριο στασιμοπληθωρισμού. Για τους οικονομικούς αναλυτές, ωστόσο, παραμένουν ορισμένα ερωτήματα χωρίς απάντηση.

Ειδικότερα: πόσο διάστημα θα αντέξει αυτή η σταθερότητα εάν η σύρραξη επεκταθεί; Τι θα συμβεί εάν ο ορίζοντας για τα οφέλη της AI αρχίσει να απομακρύνεται; Και ποια η αντοχή των αγορών σε μια ενδεχόμενη διακοπή παροχής αργού πετρελαίου μέσω του Στενού του Ορμούζ που θα διαρκέσει εβδομάδες — αντί για ημέρες;

Αυτές τις απαντήσεις οι αγορές δεν τις έχουν ακόμη δοκιμάσει. Και σε αυτή ακριβώς την αδοκίμαστη σιωπή βρίσκεται η πραγματική αβεβαιότητα.