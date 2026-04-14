Citigroup: Ρεκόρ 10ετίας για τα έσοδα α’ τριμήνου στα 24,63 δισ. δολάρια – Ράλι 56% στα κέρδη

Με την παγκόσμια παρουσία της, η Citigroup θεωρείται επίσης ότι επηρεάζεται περισσότερο από το γεωπολιτικό περιβάλλον από πολλούς από τους ανταγωνιστές της.

Τα καλύτερα τριμηνιαία έσοδά της εδώ και μια δεκαετία πέτυχε το Q1 η Citigroup με παράλληλη αύξηση 56% στα κέρδη ανά μετοχή σε ετήσια βάση.

Η αμερικανική τράπεζα ανακοίνωσε 3,06 δολάρια κέρδη ανά μετοχή έναντι πρόβλεψης για 2,65 δολ/μτχ με έσοδα 24,63 δισ. δολ. πάνω από την πρόβλεψη για 23,55 δισ. δολ.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος, Τζέιν Φρέιζερ επεσήμανε ότι η τράπεζα βρίσκεται σε καλό δρόμο για να επιτύχει τον στόχο για ROTCE 10% με 11% φέτος ενώ πρόσθεσε πως ο μετασχηματισμός βρίσκεται κοντά στο επίπεδο-στόχο.

Η μετοχή της Citigroup έχει την καλύτερη απόδοση από την αρχή του έτους μεταξύ των μεγάλων αμερικανικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με ώθηση από την προσπάθεια ανάκαμψης και τις σχετικά χαμηλές αποτιμήσεις.

Το τμήμα αγορών της τράπεζας (markets division) ήταν ένας σημαντικός μοχλός της επιτυχίας του πρώτου τριμήνου, με το τμήμα σταθερών εισοδημάτων (fixed income division) να σημειώνει άνοδο 13% στα 5,2 δισ. δολάρια σε έσοδα.