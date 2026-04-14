Eurobank: Έκδοση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €400 εκατ.

Η Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία (εφεξής “Eurobank”) ανακοινώνει ότι, έπειτα από έντονο ενδιαφέρον θεσμικών επενδυτών, ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), σταθερού επιτοκίου, ύψους €400 εκατ. με λήξη το 2029 (οι “Ομολογίες”), μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με την Morgan Stanley.

Οι Ομολογίες λήγουν στις 17 Ιουλίου 2029, με δυνατότητα προεξόφλησης στο άρτιο στις 17 Ιουλίου 2028 και αποφέρουν απόδοση 3,50%. Ο διακανονισμός της έκδοσης προγραμματίζεται για τις 17 Απριλίου 2026, ενώ οι Ομολογίες θα εισαχθούν στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Κατά την κατανομή της νέας έκδοσης, οι ξένοι επενδυτές αντιπροσωπεύουν περίπου το 95% της έκδοσης, με συμμετοχή κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο (44%), την Γαλλία (20%) και, συνολικά, τις χώρες Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία (10%). Όσον αφορά στον τύπο των επενδυτών, το 70% κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers) και 18% σε Τράπεζες και Τράπεζες Ιδιωτών (Private Banks).

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση θα στηρίξουν τη στρατηγική του Ομίλου Eurobank για τη διασφάλιση της συνεχούς συμμόρφωσης με τις ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) και θα διατεθούν για χρηματοδοτικές ανάγκες της Eurobank.

H Morgan Stanley ενήργησε ως ο μοναδικός συντονιστής της έκδοσης.