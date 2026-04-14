hyperloq:-Η-ελληνική-startup-που-«κατέκτησε»-την-ασφάλεια-των-προσωπικών-αντικειμένων

Όταν η Hyperloq έκανε τα πρώτα της βήματα στην ελληνική αγορά, λίγοι μπορούσαν να προβλέψουν την ταχύτητα με την οποία μια startup από την Αθήνα θα κατάφερνε να κοιτάξει «στα μάτια»κολοσσούς της παγκόσμιας τεχνολογίας.

Όπως επισημαίνει σχετική ανακοίνωση, σχεδόν δύο χρόνια μετά την ίδρυσή της, η Hyperloq δεν αποτελεί απλώς μια υποσχόμενη ιδέα, αλλά ένα scale-up φαινόμενο που συνδυάζει την καινοτομία με τα εντυπωσιακά οικονομικά αποτελέσματα.

Από το Dragons’ Den στην εκτόξευση

Η πορεία της Hyperloq πήρε γρήγορα ανοδική τροχιά, με τη συμμετοχή της στο Dragons’ Den Greece να αποτελεί ορόσημο για την αναγνωρισιμότητα του brand. Ωστόσο, η ουσιαστική επιτυχία ήρθε μέσα από το προϊόν. Με στρατηγικό όχημα την τεχνολογία αιχμής που ενσωματώνει τα δίκτυα Apple Find My και Google Find Hub, η εταιρεία έχει ήδη ξεπεράσει το ορόσημο των 1,5 εκατ. ευρώ σε κύκλο εργασιών, έχοντας πουλήσει δεκάδες χιλιάδες συσκευές παγκοσμίως.

Η ανάπτυξη αυτή στηρίχθηκε σε ένα πολυκαναλικό μοντέλο πωλήσεων. Από τις αρχές του έτους, η Hyperloq έκανε δυναμική είσοδο στην Amazon, καταγράφοντας ήδη εξαιρετικά αποτελέσματα, ενώ παράλληλα εδραιώνει τη φυσική της παρουσία στο retail. Μέσα από στρατηγικές συνεργασίες με μεγάλες αλυσίδες και καταστήματα όπως η Mistore (Xiaomi), η ελίν και The Fixers, η εταιρεία φέρνει την ασφάλεια των προσωπικών αντικειμένων δίπλα στον καταναλωτή, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Ταυτόχρονα, διαθέτοντας δυναμική παρουσία στο Διεθνές Αεροδρόμιο μέσα από τα καταστήματα Care4Bag και WH Smith, στοχεύει στην γνωριμία της και με το κοινό του εξωτερικού.

Η «απόβαση» σε Ευρώπη και Αμερική

Με την Ελλάδα να αποτελεί πλέον μια σταθερή βάση και με ισχυρές συνεργασίες, η Hyperloq στρέφει πλέον το βλέμμα της εκτός συνόρων. Η εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει επέκταση στις μεγάλες αγορές της Ευρώπης, όπως η Γερμανία και η Αυστρία, όπου η ζήτηση για τα smart trackers αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο.

Το μεγάλο στοίχημα, ωστόσο, βρίσκεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Η Hyperloq πραγματοποιεί πλέον τα πρώτα της βήματα στην ανταγωνιστική αγορά των ΗΠΑ, επιδιώκοντας να συστηθεί στο αμερικανικό κοινό ως μια αξιόπιστη και ποιοτική εναλλακτική πρόταση στον χώρο του smart tracking.

Για την ελληνική ομάδα, η είσοδος σε μια αγορά τέτοιου μεγέθους αποτελεί μια σημαντική πρόκληση, αλλά και μια ευκαιρία να αποδείξει ότι το ελληνικό design και η τεχνολογία μπορούν να σταθούν επάξια σε διεθνές επίπεδο.

Καινοτομία με επίκεντρο τον άνθρωπο

Πέρα από τους αριθμούς, η ουσία της Hyperloq κρύβεται στην επίλυση ενός καθημερινού προβλήματος. Τα προϊόντα της, όπως το NeoTag Classic και η σειρά NeoPro, δεν αποτελούν απλώς gadgets, αλλά την απάντηση στο άγχος της απώλειας αντικειμένων αξίας – από κλειδιά και πορτοφόλια μέχρι βαλίτσες και οχήματα.

Η εταιρεία, όμως, δεν σταματά εκεί. Ήδη σχεδιάζει την επέκτασή της σε νέες κατηγορίες προϊόντων τεχνολογίας, διευρύνοντας το οικοσύστημά της με λύσεις που αναβαθμίζουν την ψηφιακή καθημερινότητα. Στο επίκεντρο της νέας στρατηγικής βρίσκονται προϊόντα όπως η σειρά φορητής ενέργειας NeoPower X, προηγμένες λύσεις προστασίας οθόνης, βάσεις κινητών και καλώδια υψηλής αντοχής. Με την κίνηση αυτή, η Hyperloq μετασχηματίζεται από ένα brand εντοπισμού σε έναν συνολικό πάροχο premium αξεσουάρ τεχνολογίας.

«Η Hyperloq γεννήθηκε από μια απλή ανάγκη: να μη χάνουμε ποτέ ξανά ό,τι έχει αξία για εμάς», εξηγεί ο Θανάσης Γιαννακέλης, Founder της εταιρείας. «Η εμπιστοσύνη που μας έδειξε ο κόσμος και η ταχύτητα με την οποία αγγίξαμε τα πρώτα μας εκατομμύρια σε τζίρο, μας δίνει την απαραίτητη ώθηση να επεκτείνουμε το αποτύπωμά μας στον παγκόσμιο χάρτη».

Με το ορόσημο των πρώτων εκατομμυρίων να έχει ήδη κατακτηθεί, η Hyperloq συνεχίζει να εμπλουτίζει την γκάμα της, αποδεικνύοντας ότι το “Smart Tracking” μπορεί να έχει ελληνική υπογραφή.