JP Morgan: Άνω των προσδοκιών τα αποτελέσματα – Έσοδα 50,54 δισ.

Η JP Morgan ανακοίνωσε αποτελέσματα α’ τριμήνου, τα οποία ξεπέρασαν τις προσδοκίες και έδειξαν υψηλότερα από τα αναμενόμενα έσοδα από επενδύσεις σταθερού εισοδήματος και επενδυτικής τραπεζικής.

Ειδικότερα:

Κέρδη: 5,94 δολάρια ανά μετοχή έναντι εκτίμησης LSEG στα 5,45 δολάρια

Έσοδα: 50,54 δισεκατομμύρια δολάρια έναντι εκτίμησης 49,17 δισεκατομμυρίων δολαρίων Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 13% στα 16,49 δισεκατομμύρια δολάρια ή 5,94 δολάρια ανά μετοχή. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 10% στα 50,54 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι τράπεζες έχουν απολαύσει ευνοϊκούς ανέμους τα τελευταία τρίμηνα, από την ανάκαμψη της επενδυτικής τραπεζικής και της εμπορικής δραστηριότητας έως τη σταθερότητα της καταναλωτικής πίστης.

Οι αναλυτές αναμένουν τα σχόλια του Διευθύνοντος Συμβούλου της JPMorgan, Τζέιμι Ντάιμον.

Η Goldman Sachs, αντίπαλον δέος της JPMorgan, ανακοίνωσε τη Δευτέρα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου που ξεπέρασαν τις προσδοκίες για ρεκόρ εσόδων από συναλλαγές μετοχών.

Citigroup kai Wells Fargo ανακοινώνουν τα αποτελέσματά τους την Τρίτη, ενώ η Bank of America και η Morgan Stanley θα υποβάλoυν τις αναλύσεις τους αύριο Τετάρτη.

- CNBC