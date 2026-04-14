Lufthansa: Μπροστά στις δυναμικότερες απεργίες της δεκαετίας – Ακυρώσεις εκατοντάδων πτήσεων

Ενώπιον μεγάλων απεργιών βρίσκεται η Lufthansa, λίγο πριν τη συμπλήρωση 100 ετών ιστορίας της, θέτοντας σε κίνδυνο και τις προσπάθειες βελτίωσης της κερδοφορίας.

Το συνδικάτο πιλότων της Vereinigung Cockpit κήρυξε διήμερη απεργία για τη Δευτέρα και την Τρίτη, ακριβώς τη στιγμή που έληξε η απεργία του πληρώματος καμπίνας από το συνδικάτο UFO την περασμένη εβδομάδα.

Το συνδικάτο κλιμάκωσε τη διαμάχη κηρύσσοντας περαιτέρω απεργίες για την Τετάρτη και την Πέμπτη, κάτι που σημαίνει τέσσερις συνεχόμενες ημέρες απεργιών στον μεγαλύτερο αερομεταφορέα της Ευρώπης.

Οι απεργίες έχουν ήδη οδηγήσει στην ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων, επηρεάζοντας δεκάδες χιλιάδες επιβάτες. Αυτό αυξάνει την πίεση στην αεροπορική εταιρεία, καθώς αντιμετωπίζει τις ασταθείς τιμές των καυσίμων και την ευρύτερη γεωπολιτική αβεβαιότητα που επηρεάζει τα αεροπορικά ταξίδια.

Η τρέχουσα αντιπαράθεση σηματοδοτεί μια από τις πιο ταραγμένες περιόδους για τη Lufthansa τα τελευταία χρόνια.

Η τελευταία τόσο παρατεταμένη περίοδος διαδοχικών απεργιών χρονολογείται πριν από μια ολόκληρη δεκαετία, όταν οι πιλότοι πραγματοποίησαν πολυήμερες απεργίες. Προηγήθηκαν επαναλαμβανόμενες μικρότερες στάσεις εργασίας.

Η μετοχή της Lufthansa κατέγραφε άνοδο έως και 1,6% στο χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης την Τρίτη. Η μετοχή έχει χάσει 6,7% σε αξία φέτος, αφού έχει σημειώσει κέρδη 36% κατά τη διάρκεια του 2025.

Με πληροφορίες από -