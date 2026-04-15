Έκρηξη πληθωρισμού στο 3,9% τον Μάρτιο – Ρεκόρ τριετίας σε έναν μήνα πολέμου

Έως 27,4% πάνω τα καύσιμα. Μετατρέπεται σε είδος πολυτελείας το κρέας με άλμα 20,3% στο μοσχάρι. Ποιες ομάδες «σέρνουν» τον χορό της ακρίβειας.

Σε κλοιό ισχυρών ανατιμήσεων βρίσκεται ο οικογενειακός προϋπολογισμός, με την ακρίβεια να χτυπάει «κόκκινο» στην ενέργεια και στα βασικά είδη διατροφής.

Ο πληθωρισμός εκτινάχθηκε τον Μάρτιο στο 3,9%, καταγράφοντας κατακόρυφη άνοδο σε σχέση με το 2,7% που είχε σημειωθεί μόλις τον προηγούμενο μήνα, τον Φεβρουάριο.

Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο πληθωρισμού των τελευταίων τριών ετών, καθώς ποσοστό της τάξης του 3,9% ή μεγαλύτερο είχαμε να δούμε από τον Μάρτιο του 2023 (4,6%).

Οι ομάδες που «σέρνουν» τον χορό της ακρίβειας

Σε επίπεδο γενικών κατηγοριών, η εικόνα της αγοράς μέσα σε έναν χρόνο δείχνει ότι το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στις Μεταφορές, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 8,1%.

Ακολουθούν η ομάδα «Ξενοδοχεία – Καφέ – Εστιατόρια» με άνοδο 6,1%, η Στέγαση με 5,7% και η Διατροφή με 4,5%.

Ακόμη πιο δραματική είναι η εικόνα σε μηνιαία βάση (Μάρτιος έναντι Φεβρουαρίου 2026), όπου η κατηγορία των Μεταφορών μέσα σε 30 ημέρες κατέγραψε αύξηση 7,3% μέσα σε ένα μήνα!

Διψήφιες αυξήσεις-σοκ σε καύσιμα και τρόφιμα

Αναλύοντας ωστόσο τα μεμονωμένα προϊόντα, οι ανατιμήσεις λαμβάνουν εκρηκτικές διαστάσεις.

Μέσα σε έναν μόλις χρόνο, τα νοικοκυριά καλούνται να πληρώσουν διψήφιες αυξήσεις σε βασικά αγαθά:

– Ενέργεια και Καύσιμα (Ετήσιες μεταβολές): Η κατηγορία «Άλλα καύσιμα» εκτινάχθηκε κατά 27,4%. Ακολουθεί το πετρέλαιο θέρμανσης με αύξηση 24,6% και το πετρέλαιο κίνησης με 22,8%.

– Τρόφιμα (Ετήσιες μεταβολές): Το κρέας μετατρέπεται σε είδος πολυτελείας, με το μοσχάρι να καταγράφει άλμα 20,3% και το αρνί/κατσίκι 14,1%[cite: 167]. [cite_start]Διψήφια άνοδο σημείωσαν επίσης η μαργαρίνη και τα φυτικά λίπη (+11,6%), καθώς και ο καφές (+11,3%).

– Μεταφορές: Τα αεροπορικά εισιτήρια στοιχίζουν πλέον 22,0% ακριβότερα σε σχέση με πέρυσι.

Το σοκ στις τιμές της ενέργειας αποτυπώνεται πιο γλαφυρά στη σύγκριση από μήνα σε μήνα.

Μόνο μέσα στον Μάρτιο, σε σχέση με τον Φεβρουάριο, το πετρέλαιο θέρμανσης αυξήθηκε κατά 30,0%, το πετρέλαιο κίνησης κατά 24,1% και η βενζίνη κατά 11,4%. Σε μηνιαία βάση, τεράστια ήταν και η άνοδος στα αεροπορικά εισιτήρια κατά 26,2%.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα την ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, η εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μηνός Μαρτίου 2026 (έτος αναφοράς 2020=100,0) έχει ως εξής:

«Από τη σύγκριση του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μηνός Μαρτίου 2026 με τον αντίστοιχο Δείκτη του Μαρτίου 2025 προέκυψε αύξηση 3,9% έναντι αύξησης 2,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2025 με το 2024.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών κατά τον μήνα Μάρτιο 2026, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2026 παρουσίασε αύξηση 2,6%, έναντι αύξησης 1,4%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Απριλίου 2025 – Μαρτίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Απριλίου 2024 – Μαρτίου 2025, παρουσίασε αύξηση 2,6%, έναντι αύξησης επίσης 2,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου Απριλίου 2024 – Μαρτίου 2025 με το δωδεκάμηνο Απριλίου 2023 – Μαρτίου 2024.

I. Σύγκριση Μαρτίου 2026 με Φεβρουάριο 2026

Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 2,6% τον μήνα Μάρτιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Φεβρουαρίου 2026, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

• 0,2% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: γιαούρτι, φρούτα (γενικά), λαχανικά (γενικά), λοιπά τρόφιμα. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: ζυμαρικά, μοσχάρι, ψάρια νωπά ή κατεψυγμένα, βρώσιμα έλαια.

• 0,5% στην ομάδα Αλκοολούχα ποτά και καπνός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα).

• 21,9% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω επαναφοράς μέρους των τιμών στα επίπεδα πριν από τις χειμερινές εκπτώσεις.

• 2,9% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: επισκευή και συντήρηση κατοικίας, υπηρεσίες κοινοχρήστων, πετρέλαιο θέρμανσης. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο.

• 0,7% στην ομάδα Διαρκή αγαθά – Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω επαναφοράς μέρους των τιμών στα επίπεδα πριν από τις χειμερινές εκπτώσεις. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού.

• 0,4% στην ομάδα Υγεία, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, νοσοκομειακή περίθαλψη. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα.

• 7,3% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: πετρέλαιο κίνησης, καύσιμα αυτοκινήτου (βενζίνη), άλλα καύσιμα, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο.

• 0,6% στην ομάδα Ξενοδοχεία – Καφέ – Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-ταχυφαγεία-κυλικεία, ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία.

• 0,6% στην ομάδα Προσωπική φροντίδα – Κοινωνική προστασία – Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις άλλες συσκευές και προϊόντα προσωπικής υγιεινής και φροντίδας.

2. Από τη μείωση του δείκτη κατά:

• 0,3% στην ομάδα Αναψυχή – Αθλητισμός και Πολιτισμός, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα διαρκή αγαθά αναψυχής.

II. Σύγκριση Μαρτίου 2026 με Μάρτιο 2025

Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 3,9% τον μήνα Μάρτιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Μαρτίου 2025, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

• 4,5% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας, μοσχάρι, αρνί και κατσίκι, πουλερικά, παρασκευάσματα με βάση το κρέας, ψάρια και θαλασσινά (γενικά), γαλακτοκομικά και αυγά, μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη, φρούτα (γενικά), λαχανικά (γενικά), σοκολάτες-προϊόντα σοκολάτας, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, καφέ. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: ζυμαρικά, ελαιόλαδο, άλλα βρώσιμα έλαια, αλάτι-σάλτσες-καρυκεύματα.

• 0,9% στην ομάδα Αλκοολούχα ποτά και καπνός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα τσιγάρα.

• 2,1% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

• 5,7% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμό, πετρέλαιο θέρμανσης. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στο φυσικό αέριο.

• 0,2% στην ομάδα Διαρκή αγαθά – Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις οικιακές υπηρεσίες.

Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού.

• 1,4% στην ομάδα Υγεία, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ιατρικά προϊόντα, υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, νοσοκομειακή περίθαλψη. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα.

• 8,1% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και εξοπλισμό προσωπικής μεταφοράς, πετρέλαιο κίνησης, καύσιμα αυτοκινήτου (βενζίνη), άλλα καύσιμα, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική με αφορά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

• 0,7% στην ομάδα Αναψυχή – Αθλητισμός και Πολιτισμός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: προϊόντα κηπουρικής και ζώα συντροφιάς, πακέτο διακοπών. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από την μείωση κυρίως των τιμών στις υπηρεσίες αναψυχής.

• 2,8% στην ομάδα Εκπαίδευση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

• 6,1% στην ομάδα Ξενοδοχεία – Καφέ – Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία- ταχυφαγεία-κυλικεία. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από την μείωση κυρίως των τιμών σε ξενοδοχεία-μοτέλ- πανδοχεία.

• 1,5% στην ομάδα Ασφαλιστικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα ασφάλιστρα υγείας.

Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα ασφάλιστρα οχημάτων.

2. Από τις μειώσεις των δεικτών κατά:

• 2,3% στην ομάδα Ενημέρωση και επικοινωνία, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: εξοπλισμό ενημέρωσης και επικοινωνίας, υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, πακέτα τηλεφωνικών υπηρεσιών.

• 0,4% στην ομάδα Προσωπική φροντίδα – Κοινωνική προστασία – Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: άλλες συσκευές και προϊόντα προσωπικής υγιεινής και φροντίδας, άλλα προσωπικά είδη. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών σε: κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας, άλλες υπηρεσίες.

Οι κυριότερες μεταβολές σε μηνιαία βάση καταγράφονται ως εξής:

· Πετρέλαιο θέρμανσης: +30,0%

· Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο: +26,2%

· Πετρέλαιο κίνησης: +24,1%

· Άλλα καύσιμα: +19,8%

· Καύσιμα αυτοκινήτου (Βενζίνη): +11,4%

· Ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία: +4,4%

· Γιαούρτι: +3,5%

· Λαχανικά (γενικά): +2,2%

· Φρούτα (γενικά): +2,2%

Σε ετήσια βάση (Μάρτιος 2026 / Μάρτιος 2025) οι κυριότερες αυξήσεις καταγράφονται σε καύσιμα και κρεατικά. Και συγκεκριμένα:

· Πετρέλαιο θέρμανσης: +24,6%

· Πετρέλαιο κίνησης (Diesel): +22,8%

· Άλλα καύσιμα: +27,4%

· Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο: +22,0%

· Μοσχάρι: +20,3%

· Αρνί και κατσίκι: +14,1%

· Μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη: +11,6%

· Καφές: +11,3%

· Καύσιμα αυτοκινήτου (Βενζίνη): +9,3%

· Λαχανικά (γενικά): +8,9%

· Σοκολάτες-προϊόντα σοκολάτας: +9,0%

· Επισκευή και συντήρηση κατοικίας: +7,7%

· Ενοίκια κατοικιών: +7,6%

· Πακέτο διακοπών: +7,0%

· Ασφάλιστρα υγείας: +7,0%

· Εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-ταχυφαγεία: +6,6%

· Γαλακτοκομικά και αυγά: +4,7%