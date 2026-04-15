Ανοδικές-τάσεις-στην-Ασία-εν-μέσω-διεργασιών-για-συμφωνία-στη-σύγκρουση-ΗΠΑ-Ιράν

Οι αγορές της Ασίας-Ειρηνικού σημείωσαν άνοδο την Τετάρτη, ακολουθώντας τα κέρδη που καταγράφηκαν στη Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς ενισχύονται οι ελπίδες για μια διπλωματική λύση στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο CNBC ότι βρίσκεται υπό συζήτηση ένας δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, χωρίς ωστόσο να έχει οριστεί ακόμη συγκεκριμένη ημερομηνία. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι «η άλλη πλευρά έχει επικοινωνήσει μαζί μας» και ότι «επιθυμεί έντονα μια συμφωνία».

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ιαπωνικός Nikkei ενισχύθηκε κατά 0,56% στις 58.206,50 μονάδες, ο S&P/APS της Αυστραλίας ενισχύθηκε ελαφρώς κατά 0,09% στις 8.978,70 μονάδες και ο Kopsi σημείωσε ράλι 2,07% στις 6.091,22 μονάδες.

Τέλος, στην Κίνα, ο CSI έκλεισε με ήπια κέρδη 0,03% στις 4.028,05 μονάδες, ο SZSE Component βυθίστηκε 1,05% στις 14.486,18 μονάδες και ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ ανέβηκε κατά 0,41% στις 25.979,00 μονάδες.