    Αντόνιο Κόστα: Ευχαριστώ τον Μητσοτάκη και την Πολεμική Αεροπορία για τη διευκόλυνση του ταξιδιού μου στον Κόλπο

    Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την Πολεμική Αεροπορία για τη διευκόλυνση του ταξιδιού του στον Κόλπο, κάνοντας λόγο για «αληθινό πνεύμα Team Europe».

    Η ανάρτηση του Αντόνιο Κόστα:

    Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στην Πολεμική Αεροπορία για τη διευκόλυνση του ταξιδιού μου στον Κόλπο. Αληθινό πνεύμα Team Europe! 
     

    A special thank you to Prime Minister @kmitsotakis and the Hellenic Air Force 🇬🇷 for facilitating my trip to the Gulf. True Team Europe spirit!

    Σας ευχαριστώ πολύ! pic.twitter.com/90JNaUfhlz

    — António Costa (@eucopresident) April 15, 2026

