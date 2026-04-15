Αυξημένες-οι-κρατήσεις-πτήσεων-και-ξενοδοχείων-σε-Ισπανία-και-Πορτογαλία,-καθώς-οι-τουρίστες-αποφεύγουν-τη-Μέση-Ανατολή

Η Ισπανία και η Πορτογαλία βιώνουν μια αύξηση στις κρατήσεις πτήσεων και ξενοδοχείων στα τέλη της άνοιξης και το καλοκαίρι, καθώς εκατομμύρια ταξιδιώτες απομακρύνονται από προορισμούς και κόμβους που έχουν πληγεί από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και γύρω από αυτήν, σύμφωνα με στοιχεία του κλάδου.

Οι κρατήσεις πτήσεων προς την Ισπανία το καλοκαίρι, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων μετ’ αποστάσεων, αυξήθηκαν κατά 32% σε ετήσια βάση στις 2 Απριλίου, ενώ οι αναζητήσεις ξενοδοχείων αυξήθηκαν κατά 28%, σύμφωνα με την πλατφόρμα ψηφιακού μάρκετινγκ ταξιδιών Sojern. Η Πορτογαλία κατέγραψε αύξηση 21% στις κρατήσεις πτήσεων, με τις αναζητήσεις ξενοδοχείων να αυξάνονται κατά 16%.

Η εταιρεία δεδομένων ταξιδιών Mabrian σημείωσε μια υποχώρηση από τους προορισμούς της Μέσης Ανατολής τον περασμένο μήνα και μια αύξηση για τη νότια Μεσόγειο, με την Ισπανία, η οποία ανταγωνίζεται τη Γαλλία ως η χώρα με τους περισσότερους επισκέπτες στον κόσμο, να είναι ο κύριος ωφελημένος από τη μετατόπιση.

Αντίθετα, η ανατολική Μεσόγειος, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος χτύπησε μια βρετανική αεροπορική βάση στις 2 Μαρτίου, έχει πληγεί από ένα κύμα ακυρώσεων, υπογραμμίζοντας τις ευρύτερες επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν.

Ο ισπανικός βιομηχανικός όμιλος Exceltur έχει αναβαθμίσει τις προβλέψεις του από την έναρξη της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου, μια μέτρια αναβάθμιση που εξακολουθεί να είναι σημαντική σε μια εποχή που ο πληθωρισμός, οι γεωπολιτικές και οικονομικές ανησυχίες περιορίζουν τις καταναλωτικές δαπάνες και αποθαρρύνουν ορισμένα ταξίδια.

«Οι καλοκαιρινές διακοπές σχεδιάζονται μήνες νωρίτερα. Καθώς οι προορισμοί που προσελκύουν μεγάλο αριθμό τουριστών επηρεάζονται από τη σύγκρουση, ένα σημαντικό μέρος αυτού του φαινομένου του ασφαλούς καταφυγίου ήδη υλοποιείται σε αγορές και κρατήσεις για την Ισπανία», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Exceltur, Όσκαρ Περέλι.

Η Σύλβια Βάιλερ, γενική διευθύντρια της Sojern για παγκόσμιους προορισμούς, πρόσθεσε: «Οι ταξιδιώτες προσαρμόζονται αντί να υποχωρούν».

Αναβαθμισμένες προοπτικές ανάπτυξης

Έως και 181 εκατομμύρια τουρίστες επισκέπτονται τη Μέση Ανατολή και την ανατολική Μεσόγειο ετησίως. Μόνο η Ισπανία δέχθηκε πέρυσι αριθμό ρεκόρ 97 εκατομμυρίων.

Το Exceltur προέβλεψε την περασμένη εβδομάδα ότι η τουριστική δραστηριότητα της Ισπανίας θα αυξηθεί κατά 2,5% σε πραγματικούς όρους φέτος στα 227 δισεκατομμύρια ευρώ (267 δισεκατομμύρια δολάρια), έναντι προηγούμενης πρόβλεψης 2,4% και περσινής αύξησης 2,1%.

Εκτιμά ότι οι εκτρεπόμενοι τουρίστες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν επιπλέον 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ στο σύνολο του κλάδου φέτος.

Ο τομέας, ακρογωνιαίος λίθος της οικονομίας που βοήθησε την Ισπανία να ξεπεράσει τους περισσότερους ευρωπαίους ομολόγους της τα τελευταία χρόνια, αναμένεται να αναπτυχθεί ταχύτερα από τη συνολική οικονομική ανάπτυξη, η οποία προβλέπεται στο 2,3%.

Η κύρια ξενοδοχειακή ένωση της Ισπανίας, Cehat, αναμένει ότι τα ποσοστά πληρότητας δωματίων θα αυξηθούν έως και 3% αυτό το καλοκαίρι.

Προσεκτική θεώρηση δεδομένων κινδύνων

«Οι τουρίστες επιλέγουν προορισμούς πιο μακριά από ζώνες συγκρούσεων στη Μεσόγειο, όπως τα Κανάρια Νησιά, για τις καλοκαιρινές οικογενειακές τους διακοπές», δήλωσε ο πρόεδρος της Cehat, Χόρχε Μαριχάλ, προειδοποιώντας ωστόσο ότι τα κέρδη θα μπορούσαν να αντισταθμιστούν από τη μείωση των συνολικών ταξιδιών.

Οι αεροπορικές εταιρείες αυξάνουν τη χωρητικότητά τους, με σχεδόν 6% περισσότερες διαθέσιμες θέσεις τον Απρίλιο σε σχέση με ένα χρόνο πριν, σύμφωνα με το επίσημο τουριστικό πρακτορείο Turespaña, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις στις πτήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βρετανία.

Ωστόσο, οι υψηλότερες τιμές των καυσίμων αεροσκαφών και οι περαιτέρω διαταραχές για τους ταξιδιώτες μεγάλων αποστάσεων στους κόμβους διαμετακόμισης της Μέσης Ανατολής θα μπορούσαν να περιορίσουν τα κέρδη, προειδοποίησε το Exceltur.

O Μαριχάλ της Cehat ήταν πιο ευθύς: «Όλα θα εξαρτηθούν από το τι θα συμβεί στο Στενό του Ορμούζ, επειδή όλες αυτές οι προβλέψεις θα μπορούσαν να βγουν εκτός πλαισίου». Το στενό, μέσω του οποίου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου, ήταν σχεδόν κλειστό κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν.

- Reuters