Αύξηση-12%-στις-παραδόσεις-της-stellantis-για-το-πρώτο-τρίμηνο

Η γαλλο-ιταλική αυτοκινητοβιομηχανία Stellantis ανακοίνωσε αύξηση των παγκόσμιων παραδόσεών της κατά 12% σε ετήσια βάση το α’ τρίμηνο, φτάνοντας περίπου τα 1,4 εκατ. οχήματα και εδραιώνοντας την ανάκαμψη των πωλήσεων που ξεκίνησε το δεύτερο εξάμηνο του 2025.

Ο CEO της εταιρίας, Antonio Filosa, ο οποίος διορίστηκε πέρυσι, επικεντρώνεται στην ανάκτηση μεριδίου αγοράς στο πλαίσιο των προσπαθειών ανάκαμψης μιας εταιρείας που κατέγραψε καθαρές ζημίες 22,3 δισ. ευρώ (26,3 δισ. δολάρια) πέρυσι.

Ο ίδιος πρόκειται να παρουσιάσει ένα νέο business plan την 21η Μαΐου, όπως αναφέρει το Reuters.

Η τελευταία αύξηση των παραδόσεων οφείλεται κυρίως στη Βόρεια Αμερική, όπου αυξήθηκαν κατά 17% στα 379.000 οχήματα, και στην ευρύτερη ευρωπαϊκή περιοχή, όπου αυξήθηκαν κατά 12% στα 637.000 οχήματα, δήλωσε η Stellantis.

Στη Νότια Αμερική, την τρίτη μεγαλύτερη αγορά για τον όμιλο, αυξήθηκαν κατά 4% στα 219.000 οχήματα.

Στις περιοχές Ασίας-Ειρηνικού και Μέσης Ανατολής και Αφρικής, όπου η Stellantis έχει μικρότερο αποτύπωμα, οι παραδόσεις αυξήθηκαν αντίστοιχα κατά 15% στα 15.000 οχήματα και κατά 11% στα 111.000 οχήματα.

Η Stellantis σημείωσε ότι στις χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου – που επηρεάστηκαν έντονα από τον συνεχιζόμενο πόλεμο στο Ιράν – οι παραδόσεις μειώθηκαν περισσότερο από το μισό σε περίπου 3.000 οχήματα.