Βουλή: Αύριο η προ ημερησίας συζήτηση για το κράτος δικαίου – Την επόμενη εβδομάδα οι άρσεις ασυλίας για τους «11+2»

Της Άντζυ Κούκη

Μετά την σύντομη ανάπαυλα των πασχαλινών εορτών, το πολιτικό θερμόμετρο αναμένεται να χτυπήσει κόκκινο μέσα στις επόμενες ημέρες. Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις δύο νέες δικογραφίες που αφορούν συνολικά 13 «γαλάζιους» βουλευτές και δύο πρώην υπουργούς, αλλά και η προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση την Πέμπτη αναμένεται να οδηγήσει την πολιτική αντιπαράθεση στα ύψη.

Αντιπαράθεση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών στην Ολομέλεια

Για τις 11 η ώρα το πρωί της Πέμπτη, 16 Απριλίου, είναι προγραμματισμένη σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών η συζήτηση «για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου, των Θεσμών και της λειτουργίας του Κοινοβουλίου στην Ελλάδα».

Είχε προηγηθεί γραπτή επιστολή του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκου Ανδρουλάκη, προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, με την οποία ζητούσε τη διεξαγωγή της συζήτησης υπό την σκιά των δικαστικών εξελίξεων της υπόθεσης των υποκλοπών.

Χαρακτηριστικά στην επιστολή αναφέρεται:«Τα τελευταία επτά χρόνια, με ευθύνη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, διαμορφώνεται ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο σοβαρής θεσμικής υποχώρησης, το οποίο χαρακτηρίζεται από υποθέσεις που πλήττουν τη θεσμική τάξη, παραβιάσεις του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής, απόπειρες περιορισμού της διαφάνειας και λογοδοσίας και επιθέσεις σε Ανεξάρτητες Αρχές και ευρωπαϊκούς θεσμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

Ωστόσο, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι η συζήτηση θα επεκταθεί και στο ζήτημα των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά και από τις δύο νέες δικογραφίες που έφτασαν από την ευρωπαϊκή εισαγγελία. Άλλωστε, η Βουλή έκλεισε για Πάσχα με τον ερχομό της νέας (τρίτης) δικογραφίας που αφορά δύο επιπλέον βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με την κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης να συνεχίζεται και εκτός Βουλής.

Από Δευτέρα οι διαδικασίες για τις άρσεις ασυλίας

Στις 7 Απριλίου η επιτροπή δεοντολογίας εισηγήθηκε ομόφωνα υπέρ της άρσης ασυλίας των 11 βουλευτών, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στην δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συνέχεια τώρα έχει η συνεδρίαση της επιτροπής, στις 20 Απριλίου, που θα αφορά στην άρση ασυλίας των δύο βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας από την τρίτη και πιο πρόσφατη δικογραφία. Ερευνώνται για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος και αναμένεται να κληθούν στην Βουλή, ώστε να τοποθετηθούν ενώπιον των δεκαέξι μελών της επιτροπής.

Την τελική απόφαση για τις άρσεις ασυλίας αναμένεται να λάβει η Ολομέλεια. Μάλιστα, σύμφωνα με κοινοβουλευτικές πηγές, ο στόχος είναι η συζήτηση στην Ολομέλεια για την άρση ασυλίας τόσο των έντεκα βουλευτών από την δεύτερη δικογραφία, όσο και των δύο από την τρίτη να γίνει σε μία κοινή συνεδρίαση, με πιο πιθανή ημερομηνία την 22η Απριλίου.

Τα μέλη της Ολομέλειας θα κληθούν να ψηφίσουν ονομαστικά, κάτι που αναμένεται να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα αποτελέσει ένα πρώτο «crash test» για την πλειοψηφία. Και αυτό γιατί ήδη ακούγονται φωνές από την κυβερνητική παράταξη που εκφράζουν αντιρρήσεις σχετικά με την άρση ασυλίας των συναδέλφων τους.

Πάντως, οι ίδιοι οι βουλευτές που ελέγχονται έχουν ζητήσει την άρση της βουλευτικής τους ασυλίας, ώστε να αποδείξουν την αθωότητά τους και να απεμπλακούν τα ονόματά τους.

