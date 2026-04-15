Γιάννης-Στουρνάρας:-Η-κυβέρνηση-προτείνει-την-ανανέωση-της-θητείας-του-στην-Τράπεζα-της-Ελλάδος

Την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στη διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος εισηγείται η κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Παύλος Μαρινάκης, μετά τη σημερινή συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η εξέλιξη έρχεται κατόπιν της συνάντησης που είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον διοικητή της κεντρικής τράπεζας, σε μια συγκυρία κατά την οποία η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και η πορεία της οικονομίας βρίσκονται στο επίκεντρο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, η πρόταση διατυπώνεται με πλήρη σεβασμό στην ανεξαρτησία της Τράπεζα της Ελλάδος και στο θεσμικό της πλαίσιο.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την πρόθεση της κυβέρνησης να διασφαλίσει τη συνέχεια στη διοίκηση της κεντρικής τράπεζας, σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων για την ελληνική και ευρωπαϊκή οικονομία.

Κρατάει τα ηνία της ΤτΕ από το 2014

Ο κ. Στουρνάρας ορκίστηκε στη θέση του διοικητή της κεντρικής τράπεζας στις 20 Ιουνίου 2014. Από το 2018 έως το 2020 διετέλεσε Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τον Φεβρουάριο του 2020 εξελέγη Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) της ΕΚΤ.

Η νέα θητεία του, θα είναι η τρίτη κατά σειρά. Εφόσον την εξαντλήσει, θα καταστεί ένας από τους μακροβιότερους κεντρικούς τραπεζίτες, έχοντας παραμείνει στο πόστο για 18 έτη.