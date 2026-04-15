Γ.-Στουρνάρας:-Μεγάλη-τιμή-η-πρόταση-του-πρωθυπουργού-για-ανανέωση-της-θητείας-μου

«Μεγάλη τιμή» χαρακτήρισε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας την πρόταση της κυβέρνησης για την ανανέωση της θητείας του στο «τιμόνι» της ΤτΕ.

«Η πρόταση του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης για τρίτη, συνεχόμενη θητεία μου στη θέση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος αποτελεί τη μεγαλύτερη τιμή για μένα και έκφραση εμπιστοσύνης στο πρόσωπό μου» δήλωσε ο κ. Στουρνάρας.

«Θα παραμείνω προσηλωμένος στη βασική αποστολή αυτού του σημαντικού θεσμού, που το 2028 συμπληρώνει εκατό χρόνια ζωής, έχοντας διαδραματίσει πρωτεύοντα και δημιουργικό ρόλο στις οικονομικές εξελίξεις, δηλαδή στη διασφάλιση της νομισματικής σταθερότητας και της ευστάθειας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας προς όφελος της χώρας και των Ελλήνων πολιτών» διαβεβαίωσε ο διοικητής της ΤτΕ.

Όπως γνωστοποίησε ο κ. Στουρνάρας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος, τις επόμενες ημέρες θα συγκληθεί το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας, το οποίο θα διαμορφώσει την πρότασή του προς το Υπουργικό Συμβούλιο.