Δεξί-χέρι-του-Νετανιάχου-ο-νέος-αρχηγός-της-Μοσάντ:-Είχε-εκτιμήσει-πως-ο-πόλεμος-στο-Ιράν-θα-φέρει-πτώση-του-καθεστώτος

Ο νέος επικεφαλής της Μοσάντ, Ρομάν Γκόφμαν, φέρεται να είχε εκτιμήσει ότι ένας πόλεμος με το Ιράν θα μπορούσε να οδηγήσει σε ταχεία κατάρρευση του καθεστώτος, σύμφωνα με ισραηλινές πηγές που επικαλούνται εσωτερικές διαβουλεύσεις, πρόβλεψη που δεν επιβεβαιώθηκε μετά από περισσότερες από 40 ημέρες συγκρούσεων.

Ο Γκόφμαν, ο οποίος υπηρετεί σήμερα ως στρατιωτικός γραμματέας του Μπενιαμίν Νετανιάχου, είχε υποστηρίξει κατά τη διάρκεια σχεδιαστικών συζητήσεων ότι η σύγκρουση με το Ιράν θα μπορούσε να οδηγήσει στην ανατροπή του καθεστώτος της Τεχεράνης. Την εκτίμηση αυτή φαίνεται ότι συμμεριζόταν και η υπηρεσία πληροφοριών, την ηγεσία της οποίας πρόκειται να αναλάβει, ωστόσο αποδείχθηκε υπερβολικά αισιόδοξη.

Ο Γκόφμαν αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα τον Ιούνιο για πενταετή θητεία, διαδεχόμενος τον Νταβίντ Μπαρνέα, ο οποίος επίσης θεωρούσε ότι μια πολεμική σύγκρουση θα μπορούσε να οδηγήσει στην πτώση του καθεστώτος.

Ο Μπαρνέα, επικεφαλής της Μοσάντ από το 2021, είχε διαδραματίσει σημαντικό συμβουλευτικό ρόλο πριν από το αμερικανοϊσραηλινό πλήγμα κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, το οποίο σηματοδότησε την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με ισραηλινές πηγές ασφαλείας. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, είχε προτείνει στον Νετανιάχου και στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι στοχευμένες δολοφονίες Ιρανών ηγετών, σε συνδυασμό με επιχειρήσεις βασισμένες σε πληροφορίες, θα μπορούσαν να κινητοποιήσουν την αντιπολίτευση στο εσωτερικό της χώρας, οδηγώντας σε διαδηλώσεις, ταραχές και πράξεις αντίστασης που θα προκαλούσαν κατάρρευση του καθεστώτος.

«Η θέση της Μοσάντ ήταν ότι η αλλαγή καθεστώτος αποτελεί πιθανό αποτέλεσμα και ότι μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξή της», ανέφερε μία από τις πηγές ασφαλείας.

Αντίθετα, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) εμφανίζονταν πιο επιφυλακτικές ως προς τον τελικό στόχο, υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να επιδιωχθεί αποδυνάμωση του καθεστώτος και δημιουργία συνθηκών για ενδεχόμενη λαϊκή εξέγερση. «Η Μοσάντ έδωσε μια σειρά από υποσχέσεις που δεν υλοποιήθηκαν», ανέφερε η ίδια πηγή.

Η δολοφονία του ανώτατου ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ στο αρχικό κύμα επιθέσεων, καθώς και η καταστροφή σημαντικών στρατιωτικών και κυβερνητικών υποδομών από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, δεν έχουν μέχρι στιγμής οδηγήσει σε ουσιαστική αλλαγή της ηγεσίας στην Τεχεράνη ή της σκληρής πολιτικής γραμμής. Ο νέος ανώτατος ηγέτης, γιος του εκλιπόντος, θεωρείται ακόμη πιο σκληροπυρηνικός και πιο κοντά στους Φρουρούς της Επανάστασης.

Σε δημόσια δήλωσή του, ο Μπαρνέα ανέφερε ότι η αποστολή του Ισραήλ στο Ιράν δεν έχει ολοκληρωθεί. «Είχαμε σχεδιάσει η εκστρατεία μας να συνεχιστεί και να εκδηλωθεί και μετά τα πλήγματα στην Τεχεράνη», δήλωσε κατά την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος στο Ισραήλ. «Η δέσμευσή μας θα εκπληρωθεί μόνο όταν αντικατασταθεί το εξτρεμιστικό καθεστώς».

Τραυματίστηκε σοβαρά στις 7 Οκτωβρίου

Ο 49χρονος Γκόφμαν γεννήθηκε στη Λευκορωσία και μετανάστευσε στο Ισραήλ σε ηλικία 14 ετών. Υπηρέτησε για περισσότερα από 30 χρόνια στο Τεθωρακισμένο Σώμα των IDF, καταλαμβάνοντας θέσεις πρώτης γραμμής και διοίκησης.

Τραυματίστηκε σοβαρά στις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν μαχητές της Χαμάς εξαπέλυσαν επίθεση κατά του Ισραήλ. Μετά την ανάρρωσή του ανέλαβε καθήκοντα κορυφαίου στρατιωτικού συμβούλου του Νετανιάχου, συμμετέχοντας σε σημαντικές στρατηγικές και επιχειρησιακές αποφάσεις που αφορούσαν το Ιράν, τον Λίβανο, τη Γάζα και τη Συρία. Ως ρωσόφωνος, αποτελεί επίσης βασικό δίαυλο επικοινωνίας του Ισραηλινού πρωθυπουργού με το Κρεμλίνο.

Ο Νετανιάχου ανακοίνωσε την πρόθεσή του να διορίσει τον Γκόφμαν επικεφαλής της Μοσάντ τον Δεκέμβριο, επιλέγοντάς τον έναντι άλλων υποψηφίων από το εσωτερικό της υπηρεσίας. Αν και δεν είναι πρωτοφανές στο Ισραήλ, θεωρείται ασυνήθιστο να επιλέγεται επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών προερχόμενος από τον στρατό και όχι από τις τάξεις της ίδιας της υπηρεσίας.

Ο πρωθυπουργός τον χαρακτήρισε «εξαιρετικό, τολμηρό και δημιουργικό αξιωματικό που επέδειξε καινοτόμο σκέψη και αξιοσημείωτη ευρηματικότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου».

Ο αναλυτής θεμάτων άμυνας Αμίρ Όρεν εκτίμησε ότι ο Γκόφμαν διαθέτει περιορισμένη εμπειρία σε κρίσιμους τομείς που απαιτούνται για τη διοίκηση της Μοσάντ, όπως η συλλογή πληροφοριών, οι ειδικές επιχειρήσεις και η συνεργασία με άλλες υπηρεσίες πληροφοριών. Όπως ανέφερε, πρόκειται για δεξιότητες που απαιτούν πολυετή εμπειρία πριν αναλάβει κάποιος την ηγεσία.

Κατά τον ίδιο, η επιλογή του Γκόφμαν σχετίζεται περισσότερο με την προσωπική του σχέση εμπιστοσύνης με τον Νετανιάχου. «Υπάρχει κοινή εκτίμηση μεταξύ εν ενεργεία και πρώην αξιωματούχων ότι οι συγκεκριμένοι διορισμοί δεν αποσκοπούν στην ενίσχυση της ασφάλειας του Ισραήλ, αλλά στην πολιτική ενίσχυση του Νετανιάχου», ανέφερε.

Γιατί καθυστέρησε ο διορισμός του

Η διαδικασία διορισμού του καθυστέρησε για μήνες λόγω υπόθεσης του 2022, όταν, σύμφωνα με καταγγελίες, ο Γκόφμαν, ως διοικητής περιφερειακής μεραρχίας των IDF, φέρεται να χρησιμοποίησε ανήλικο για τη δημοσιοποίηση διαβαθμισμένων πληροφοριών στο πλαίσιο επιχείρησης επιρροής στο διαδίκτυο. Ο νεαρός συνελήφθη από τις υπηρεσίες ασφαλείας και κατηγορήθηκε για δημοσιοποίηση απόρρητου υλικού, ωστόσο οι κατηγορίες αποσύρθηκαν όταν αποκαλύφθηκε ότι η δραστηριότητά του είχε εγκριθεί.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Times of Israel, ο Γκόφμαν δήλωσε ότι δεν γνώριζε την ηλικία του νεαρού και ότι είχε δώσει εντολή να του παρασχεθούν μόνο μη διαβαθμισμένες πληροφορίες. Ο νεαρός, σήμερα 21 ετών, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο έντονους επικριτές του διορισμού και έχει προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο ζητώντας την ακύρωσή του.

Ο διορισμός του Γκόφμαν εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια του Νετανιάχου να αναδιαμορφώσει το σύστημα ασφαλείας του Ισραήλ μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, η οποία θεωρείται η σοβαρότερη αποτυχία ασφαλείας στην ιστορία της χώρας. Έκτοτε, μεγάλο μέρος της ανώτατης ηγεσίας στον τομέα της άμυνας έχει παραιτηθεί, απομακρυνθεί ή ολοκληρώσει τη θητεία του, συμπεριλαμβανομένων του υπουργού Άμυνας, του αρχηγού του γενικού επιτελείου των IDF, καθώς και των επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών και της Σιν Μπετ.

Με την επικείμενη αποχώρηση του Μπαρνέα και την ανάληψη καθηκόντων από τον Γκόφμαν, ο Νετανιάχου αναμένεται να παραμείνει ο τελευταίος υψηλόβαθμος αξιωματούχος που βρισκόταν στη θέση του κατά την ημέρα της φονικότερης επίθεσης που έχει δεχθεί ποτέ το Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023.