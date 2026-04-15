Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού» ο Γ. Μυλωνάκης – Κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» με εγκεφαλική αιμορραγία.

Ο κ. Μυλωνάκης λιποθύμησε κατά τη διάρκεια της πρωινής σύσκεψης στο Μαξίμου και μεταφέρθηκε στον «Ευαγγελισμό».

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί διαπίστωσαν ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου και εξετάζουν αν θα το αντιμετωπίσουν χειρουργικά ή φαρμακευτικά.

Ο κ. Μυλωνάκης υποβάλλεται σε απεικονιστικές και εργαστηριακές εξετάσεις και αναμένεται να εκδοθεί ιατρικό ανακοινωθέν.

Στον «Ευαγγελισμό» έσπευσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ εκεί βρίσκεται και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.