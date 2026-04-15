Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού» ο Γ. Μυλωνάκης – Κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του
Σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου, στη διάρκεια του «πρωινού καφέ» στο Μαξίμου – Στον Ευαγγελισμό ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Υγείας
UPDATE: 12:47
Your browser does not support the
audio element.
Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» με εγκεφαλική αιμορραγία.
Ο κ. Μυλωνάκης λιποθύμησε κατά τη διάρκεια της πρωινής σύσκεψης στο Μαξίμου και μεταφέρθηκε στον «Ευαγγελισμό».
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί διαπίστωσαν ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου και εξετάζουν αν θα το αντιμετωπίσουν χειρουργικά ή φαρμακευτικά.
Ο κ. Μυλωνάκης υποβάλλεται σε απεικονιστικές και εργαστηριακές εξετάσεις και αναμένεται να εκδοθεί ιατρικό ανακοινωθέν.
Στον «Ευαγγελισμό» έσπευσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ εκεί βρίσκεται και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.
