ΔΥΠΑ: Πώς θα φτάσετε τις 12 διανυκτερεύσεις με τον Κοινωνικό Τουρισμό – Τι ισχύει για πολύτεκνους και ΑμεΑ

Τη δυνατότητα διακοπών σε 300.000 δικαιούχους σε όλη τη χώρα δίνει το νέο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Μαΐου, έναν μήνα νωρίτερα από άλλες χρονιές, με αυξημένες παροχές και διευρυμένα κριτήρια.

Οι δικαιούχοι που θα λάβουν τις επιταγές του κοινωνικού τουρισμού μπορούν να πραγματοποιήσουν έως έξι διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα από το Μητρώο Παρόχων – με μικρή ιδιωτική συμμετοχή -, κατόπιν απευθείας συνεννόησης με τα καταλύματα.

Οι διανυκτερεύσεις μπορεί να φτάσουν τις δέκα, με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή σε καταλύματα σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ρόδο και τις δώδεκα – εντελώς δωρεάν – σε καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας, πλην των Σποράδων.Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 300.000 επιταγές, με κάθε δικαιούχο να λαμβάνει έναν μοναδικό αριθμό voucher. Οι τιμές επιδότησης αυξάνονται κατά 20% για Αύγουστο, Χριστούγεννα, Πάσχα. Η αυξημένη επιδότηση ισχύει όλο το έτος για καταλύματα σε Βόρεια Εύβοια, Έβρο και Θεσσαλία (εκτός Σποράδων). Τι ισχύει για πολύτεκνους και ΑμεΑ Σε σχέση με το πρόγραμμα του 2025, οι πολύτεκνες οικογένειες εισέρχονται στην ίδια κατηγορία υψηλής προτεραιότητας με τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ).Ειδικότερα, η μοριοδότηση ενισχύεται, με στόχο την ευκολότερη πρόσβαση στις παροχές, ενώ μία από τις σημαντικότερες αλλαγές είναι η πλήρης ένταξη των ανάδοχων μητέρων στο πρόγραμμα. Πλέον εξισώνονται με τις υπόλοιπες κατηγορίες μητέρων και αποκτούν πρόσβαση σε όλες τις παροχές: φυσικές μητέρες, θετές μητέρες, μητέρες μέσω παρένθετης κύησης και ανάδοχες μητέρες.

Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι και άνεργοι που πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: