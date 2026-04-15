Ελβετία:-Προς-αυστηρότερους-κανόνες-για-την-αγορά-ακινήτων-από-αλλοδαπούς

Η ελβετική κυβέρνηση δήλωσε την Τετάρτη ότι θέλει να αυστηροποιήσει τους κανόνες που περιορίζουν την αγορά ακινήτων στη χώρα από αλλοδαπούς εν μέσω ανησυχίας για την έλλειψη κατοικιών και ενός επερχόμενου δημοψηφίσματος για το εάν θα περιοριστεί ο πληθυσμός.

Το κυβερνών Ομοσπονδιακό Συμβούλιο δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι θέλει να τροποποιήσει τον λεγόμενο νόμο «Lex Koller» που περιορίζει την ξένη ιδιοκτησία ελβετικών ακινήτων και θα πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις σχετικά με τις προτεινόμενες αλλαγές, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τα μέσα Ιουλίου.

Σύμφωνα με τις προτάσεις, οι πολίτες χωρών που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών θα πρέπει να λάβουν άδειες για να αγοράσουν κύριες κατοικίες και πρέπει να τις πουλήσουν εντός δύο ετών εάν εγκαταλείψουν την Ελβετία.

Στο κάδρο και τα εμπορικά ακίνητα

Οι προτάσεις προβλέπουν επίσης την απαγόρευση σε αυτούς τους υπηκόους να αποκτούν εμπορικά ακίνητα αποκλειστικά για ενοικίαση ή επένδυση. Η αγορά εξοχικών κατοικιών θα περιοριστεί με τη μείωση των ποσοστώσεων αδειών των καντονιών και την αυστηροποίηση των κανόνων μεταπώλησης, αναφέρουν.

Το υψηλότερο βιοτικό επίπεδο της Ελβετίας, το ισχυρό εταιρικό τοπίο και η δημιουργία θέσεων εργασίας έχουν συμβάλει στην ενθάρρυνση της μετανάστευσης, τροφοδοτώντας ανησυχίες ότι οι δημόσιες υποδομές καταπονούνται.

Τον Ιούνιο, οι Ελβετοί θα ψηφίσουν μια πρόταση που στοχεύει να σταματήσει ο πληθυσμός των μόνιμων κατοίκων να υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια έως το 2050. Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο κάλεσε τους ψηφοφόρους να απορρίψουν την πρόταση.

