Ευρωπαϊκή έρευνα στη Ferrero -παρασκευάστρια εταιρία της Νutella- για πιθανές παραβάσεις της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας

Ελέγχους στα γραφεία της Ferrero, της παρασκευάστριας εταιρείας της Nutella, πραγματοποίησαν την Τετάρτη αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μετά από αναφορές για πρακτικές που παραβιάζουν την αντιμονοπωλιακή κοινοτική νομοθεσία.

«Η εταιρεία συνεργάζεται πλήρως και παρέχει τις πληροφορίες που ζητήθηκαν», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η εταιρεία, η οποία έχει την έδρα της στο Λουξεμβούργο, απαντώντας σε αίτημα του Reuters.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε έφοδο στις εγκαταστάσεις μιας ανώνυμης σοκολατοποιΐας σοκολατοποιίας για πιθανή παραβίαση κανόνων που απαγορεύουν καρτέλ και πρακτικές υπονόμευσης του ανταγωνισμού.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι διερευνά «πιθανή κατάτμηση της αγοράς με τη μορφή περιορισμών στο εμπόριο αγαθών μεταξύ κρατών-μελών και εμπόδια στις αγορές από πολλές χώρες».

Οι Ευρωπαίοι λιανοπωλητές κατηγορούν εδώ και καιρό μεγάλες μάρκες για πρακτικές κατά του ανταγωνισμού, όπως οι διαφορετικές τιμολογήσεις μεταξύ χωρών – μελών της ΕΕ ενώ εγκαλούνται ότι δεν επιτρέπουν στα σούπερ μάρκετ να αγοράζουν χύδην ένα επώνυμο προϊόν και να το πωλούν κατόπιν σε ολόκληρη την ΕΕ.

Πρόκειται για την πρακτική του «εδαφικού περιορισμού του εφοδιασμού».

