Η Ιταλία επενδύει €211 εκατ. σε τεχνολογία γραφενίου για ταχύτερα και πιο αποδοτικά data centers

Η Ιταλία ενέκρινε επιχορήγηση ύψους 211 εκατ. ευρώ σε μια εταιρεία που επιδιώκει να επιταχύνει την επεξεργασία δεδομένων σε κέντρα τεχνητής νοημοσύνης.

Η Ιταλία ενέκρινε επιχορήγηση ύψους 211 εκατ. ευρώ σε μια εταιρεία που επιδιώκει να επιταχύνει την επεξεργασία δεδομένων σε κέντρα τεχνητής νοημοσύνης, στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης των τοπικών startups. Η χρηματοδότηση αυτή στοχεύει στην ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών που μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την απόδοση των data centers, τα οποία αποτελούν τη «ραχοκοκαλιά» της σύγχρονης ψηφιακής οικονομίας.

Η εταιρεία 2D Photonics Group, μέσω της θυγατρικής της Camgraphic, θα αξιοποιήσει τα κεφάλαια για την ανάπτυξη φωτονικής τεχνολογίας βασισμένης στο γραφένιο. Παράλληλα, δεσμεύτηκε να κατασκευάσει μια πιλοτική μονάδα παραγωγής κοντά στο Μιλάνο, με στόχο να μεταφέρει τη συγκεκριμένη τεχνολογία από το στάδιο της έρευνας στην εμπορική παραγωγή. Αν και δεν δόθηκαν λεπτομέρειες για τους όρους της επιχορήγησης, η επένδυση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την ενίσχυση της καινοτομίας στην Ιταλία.

Η φωτονική πυριτίου, που χρησιμοποιεί το φως αντί για ηλεκτρικά σήματα για τη μετάδοση δεδομένων, θεωρείται ήδη ταχύτερη και πιο ενεργειακά αποδοτική σε σύγκριση με τις παραδοσιακές συνδέσεις χαλκού. Η 2D Photonics εκτιμά ότι η ενσωμάτωση γραφενίου θα βελτιώσει ακόμη περισσότερο την απόδοση, αυξάνοντας το εύρος ζώνης και μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας -ένα κρίσιμο ζήτημα, δεδομένου ότι η εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής ισχύος.

Η ζήτηση για τέτοιες τεχνολογίες αυξάνεται ραγδαία, καθώς μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, κυρίως στις ΗΠΑ, επενδύουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης. Εταιρείες που προσφέρουν λύσεις για τη βελτιστοποίηση των data centers βλέπουν τα βιβλία παραγγελιών τους να γεμίζουν για χρόνια μπροστά, γεγονός που αποδεικνύει τη στρατηγική σημασία του τομέα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της 2D Photonics, Ben Jensen, τόνισε ότι το βασικό πρόβλημα σήμερα δεν είναι η επεξεργαστική ισχύς, η οποία αυξάνεται συνεχώς, αλλά η μεταφορά δεδομένων που δεν έχει ακολουθήσει τον ίδιο ρυθμό. Σύμφωνα με τον ίδιο, η τεχνολογία γραφενίου μπορεί να επιτρέψει τη μεταφορά πολύ μεγαλύτερου όγκου δεδομένων με σημαντικά μικρότερη κατανάλωση ενέργειας.

Η επιχορήγηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χαρακτηρίζεται ως κρατική ενίσχυση. Αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες δημόσιες επενδύσεις σε ιταλική startup βαθιάς τεχνολογίας, ενώ η εταιρεία υποστηρίζεται από σημαντικούς επενδυτές, ενισχύοντας περαιτέρω τις προοπτικές ανάπτυξής της στον ταχέως εξελισσόμενο τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.