Κλίνγκμπαϊλ:-Η-Γερμανία-δεν-συμμετέχει-στον-πόλεμο-του-Ιράν,-αλλά-αισθάνεται-τις-επιπτώσεις-του

Παρ’όλο που η Γερμανία δεν εμπλέκεται στον πόλεμο του Ιράν, η χώρα αισθάνεται άμεσα τον οικονομικό του αντίκτυπο, δήλωσε την Τετάρτη ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ.

Ερωτηθείς για τις προβλέψεις της κυβέρνησης, οι οποίες θα παρουσιαστούν την επόμενη εβδομάδα, ο Κλίνγκμπαϊλ είπε ότι βρίσκονται σε στάδιο προετοιμασίας και δεν μπορούσε να τις σχολιάσει.

«Αλλά αυτό που μπορούμε ήδη να δούμε τώρα είναι ότι αυτός ο πόλεμος βλάπτει και εμάς στη Γερμανία όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη», δήλωσε στην Ουάσινγκτον, στο περιθώριο των εαρινών συνόδων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Η πρόβλεψη του ΔΝΤ

Το ΔΝΤ μείωσε τις προβλέψεις για την ανάπτυξη της Γερμανίας για φέτος και το επόμενο έτος την Τρίτη, προβλέποντας ρυθμούς ανάπτυξης 0,8% το 2026 και 1,2% το 2027, μειωμένους κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες από τις προηγούμενες προβλέψεις του και για τα δύο έτη.

