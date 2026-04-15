Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Wednesday, April 15
    Κλίνγκμπαϊλ: Η Γερμανία δεν συμμετέχει στον πόλεμο του Ιράν, αλλά αισθάνεται τις επιπτώσεις του

    By Ευρώπη No Comments1 Min Read

    Παρ’όλο που η Γερμανία δεν εμπλέκεται στον πόλεμο του Ιράν, η χώρα αισθάνεται άμεσα τον οικονομικό του αντίκτυπο, δήλωσε την Τετάρτη ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ.

    Ερωτηθείς για τις προβλέψεις της κυβέρνησης, οι οποίες θα παρουσιαστούν την επόμενη εβδομάδα, ο Κλίνγκμπαϊλ είπε ότι βρίσκονται σε στάδιο προετοιμασίας και δεν μπορούσε να τις σχολιάσει.

    «Αλλά αυτό που μπορούμε ήδη να δούμε τώρα είναι ότι αυτός ο πόλεμος βλάπτει και εμάς στη Γερμανία όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη», δήλωσε στην Ουάσινγκτον, στο περιθώριο των εαρινών συνόδων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

    Η πρόβλεψη του ΔΝΤ

    Το ΔΝΤ μείωσε τις προβλέψεις για την ανάπτυξη της Γερμανίας για φέτος και το επόμενο έτος την Τρίτη, προβλέποντας ρυθμούς ανάπτυξης 0,8% το 2026 και 1,2% το 2027, μειωμένους κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες από τις προηγούμενες προβλέψεις του και για τα δύο έτη.

    - Reuters

    • Μείνετε συντονισμένοι για όλες τις εξελίξεις στο liveblog της Ναυτεμπορικής 

    Keep Reading

    Add A Comment
    Leave A Reply