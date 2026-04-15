Κοινωνικός τουρισμός: Δωρεάν διακοπές για 300.000 δικαιούχους από 1η Μαΐου – Έξτρα μπόνους 300 ευρώ για νέους

Στις αρχές Μαΐου, αντί για τον Ιούνιο, ξεκινά το φετινό πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, με στόχο να επεκταθεί η περίμετρος αξιοποίησης των vouchers και κατά τη διάρκεια της άνοιξης που οι τιμές είναι πιο προσιτές. Φέτος το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ διακρίνεται από αυξημένες παροχές και διευρυμένα κριτήρια σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές και συγκεκριμένα:

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις πολύτεκνες οικογένειες, που εξισώνονται στην ίδια κατηγορία υψηλής προτεραιότητας με τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ). Με αυξημένη μοριοδότηση, η ΔΥΠΑ στοχεύει στην ουσιαστική ελάφρυνση των οικογενειών με πολλά τέκνα, εξασφαλίζοντας την πρόσβασή τους στις διακοπές ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων.

Πλήρης ένταξη των ανάδοχων μητέρων στο πρόγραμμα και εξίσωσή τους με τις υπόλοιπες κατηγορίες μητέρων (φυσικές, θετές, μητέρες μέσω παρένθετης κύησης)

Ταχύτερη έναρξη του προγράμματος από την 1η Μαΐου, προκειμένου να αξιοποιείται και η ανοιξιάτικη περίοδος με χαμηλότερο κόστος.

Υπενθυμίζεται πως το φετινό πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού περιλαμβάνει 300.000 επιταγές (vouchers) και είναι προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ. Η επιταγή είναι ένας μοναδικός αριθμός για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο ξεχωριστά, οι οποίοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησής τους με τον πάροχο, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Επιπλέον, στο πρόγραμμα επιδοτούνται και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, με ιδιωτική συμμετοχή 25% για τους δικαιούχους, ενώ για τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια διατίθενται δωρεάν.

Αυξημένη επιδότηση

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για περιοχές που έχουν πληγεί ή χρειάζονται στήριξη:

Έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο

Έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις σε Βόρεια Εύβοια, Έβρο και Θεσσαλία (εκτός Σποράδων)

Οι τιμές επιδότησης αυξάνονται κατά 20% για Αύγουστο, Χριστούγεννα, Πάσχα. Η αυξημένη επιδότηση ισχύει όλο το έτος για καταλύματα σε Βόρεια Εύβοια, Έβρο και Θεσσαλία (εκτός Σποράδων).

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι και άνεργοι που πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Έχουν 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση ΙΚΑ – ΕΤΑΜ

Έχουν λάβει 50 ημέρες ειδικής άδειας μητρότητας από τον ΟΑΕΔ

Έχουν επιδοτηθεί για ανεργία για τουλάχιστον 2 μήνες (50 ημερήσια επιδόματα)

Συγκεντρώνουν συνολικά 50 ημέρες από τις παραπάνω προϋποθέσεις

Είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο Μητρώο ΑμεΑ.

Youth Pass

Έξτρα οικονομική ενίσχυση για τις διακοπές τους μπορούν να εξασφαλίσουν νέοι άνω των 18 ετών, μέσω του Youth Pass. Με το ποσό που θα εισπράξουν και φτάνει έως και 300 ευρώ (σε διάστημα 2 ετών) μπορούν να καλύψουν -μεταξύ άλλων- μέρος του κόστους των ακτοπλοϊκών ή και αεροπορικών τους εισιτηρίων, την διαμονή τους σε ξενοδοχεία, ακόμη και την βραδινή τους έξοδο.

Δικαιούχοι του Youth Pass (ανά έτος) είναι φυσικά πρόσωπα, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, που κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου από την αίτησή τους ημερολογιακού έτους έχουν συμπληρώσει το 18ο ή το 19ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν συμπληρώσει κατά την ίδια ημερομηνία το εικοστό 20ό έτος.

Το ποσό της ενίσχυσης καταβάλλεται σε δύο δόσεις των 150 ευρώ, η πρώτη μετά την αρχική υποβολή της αίτησης και η δεύτερη την επόμενη χρονιά όταν ο νέος έχει συμπληρώσει το 19ο έτος της ηλικίας του. Η ενίσχυση μπαίνει στο ψηφιακό πορτοφόλι των δικαιούχων στα τέλη Μαΐου.