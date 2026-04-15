Κομισιόν: Στήριξη στις ελληνικές ενέργειες για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού – Συνάντηση Σχοινά με Βάρχελι

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει τις ενέργειες για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο, τόνισε ο Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Όλιβερ Βάρχελι στη συνάντηση που είχε με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά.

Σύμφωνα με ανάρτηση του στο Χ ο κ. Βάρχελι υπογράμμισε πως μόνον «έγκαιρα και αυστηρά μέτρα μπορούν να αποτρέψουν σοβαρές επιπτώσεις στην αγροτική οικονομία και τη ζωή της υπαίθρου».

Just discussed the latest animal health situation in Greece with newly appointed @MargSchinas.

We agreed that only timely and strict measures can prevent devastating consequences for the rural livelihoods. pic.twitter.com/Nl08kPtQrP — Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) April 14, 2026

Τέλος, κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους «να τηρήσουν αυστηρά τις αποφάσεις των ελληνικών αρχών, οι οποίες έλαβαν άμεσα μέτρα για τον περιορισμό του αφθώδους πυρετού».