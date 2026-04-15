Μελέτη-Ευρωπαίων-Διαχειριστών-Κεφαλαίων:-Ένα-απότομο-«ξύπνημα»-για-τις-αγορές

Η τελευταία έρευνα Fund Manager Survey της Bank of America αποτυπώνει μια σαφή επιδείνωση των προσδοκιών των επενδυτών για την παγκόσμια οικονομία, με την Ευρώπη να βρίσκεται στο επίκεντρο της ανησυχίας. Η επιβράδυνση της ανάπτυξης, σε συνδυασμό με τις αυξημένες τιμές του πετρελαίου, ενισχύει τους φόβους για ένα περιβάλλον στασιμοπληθωρισμού, ενώ οι αγορές καλούνται να προσαρμοστούν σε ένα πιο αβέβαιο μακροοικονομικό σκηνικό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το 36% των επενδυτών εκτιμά ότι η παγκόσμια οικονομία θα επιβραδυνθεί μέσα στους επόμενους 12 μήνες, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη απαισιοδοξία από τον περασμένο Αύγουστο. Η εικόνα είναι ακόμη πιο αρνητική για την Ευρώπη, όπου το 25% των συμμετεχόντων προβλέπει επιβράδυνση, σε αντίθεση με τον Φεβρουάριο, όταν η πλειοψηφία ανέμενε επιτάχυνση της ανάπτυξης. Παρά τις ανησυχίες, τα σενάρια ύφεσης παραμένουν περιορισμένα, με το 79% να θεωρεί απίθανη μια ύφεση τον επόμενο χρόνο.

Καθοριστικό ρόλο στις ανησυχίες διαδραματίζουν οι τιμές της ενέργειας. Το 61% των επενδυτών εκτιμά ότι το πετρέλαιο Brent θα παραμείνει πάνω από τα 80 δολάρια ανά βαρέλι έως το τέλος του έτους, οδηγώντας το 71% να προβλέπει αύξηση του πυρήνα του πληθωρισμού στην Ευρώπη. Ως αποτέλεσμα, ο στασιμοπληθωρισμός αναδεικνύεται στο κυρίαρχο μακροοικονομικό σενάριο για το 58% των ερωτηθέντων, ενώ αυξάνονται και οι προσδοκίες για υψηλότερα επιτόκια και αποδόσεις ομολόγων.

Παρά το δυσμενές περιβάλλον, οι επενδυτές δεν εγκαταλείπουν τις ευρωπαϊκές μετοχές. Αν και η σχετική ελκυστικότητά τους έχει μειωθεί, το 33% εξακολουθεί να βλέπει περιθώρια ανόδου βραχυπρόθεσμα και το 63% σε ορίζοντα 12 μηνών. Ωστόσο, ενισχύεται το φαινόμενο FOMO (fear of missing out), καθώς ολοένα και περισσότεροι επενδυτές φοβούνται ότι μια υπερβολική μείωση της έκθεσης στις μετοχές μπορεί να τους αφήσει εκτός πιθανής ανόδου της αγοράς.

Σε επίπεδο τοποθετήσεων, οι βασικοί πόροι (basic resources) αναδεικνύονται στον πιο ελκυστικό κλάδο στην Ευρώπη, ακολουθούμενοι από τις τηλεπικοινωνίες και την υγεία. Αντίθετα, η τοποθέτηση σε τεχνολογία, τράπεζες και βιομηχανία υποχωρεί προς ουδέτερα επίπεδα, ενώ οι λιγότερο προτιμώμενοι κλάδοι περιλαμβάνουν την αυτοκινητοβιομηχανία, τα μέσα ενημέρωσης και πλέον και την αγορά ακινήτων. Για τους επόμενους 12 μήνες, οι επενδυτές βλέπουν τις καλύτερες επιδόσεις να προέρχονται από τους τομείς της ενέργειας και των utilities.

Συνολικά, η έρευνα αποτυπώνει μια μεταστροφή του επενδυτικού κλίματος προς μεγαλύτερη προσοχή και επιφυλακτικότητα, με την Ευρώπη να αντιμετωπίζει αυξημένες προκλήσεις σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικών εντάσεων και επίμονου πληθωρισμού.