Μπέσεντ-για-την-κλιμάκωση-στη-Μέση-Ανατολή:-Αξίζει-να-πονέσουμε-λίγο-οικονομικά-με-αντάλλαγμα-την-παγκόσμια-ασφάλεια

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε στο BBC ότι ένα «μικρό οικονομικό κόστος» είναι αποδεκτό προκειμένου να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη διεθνής ασφάλεια, την ώρα που το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προειδοποιεί ότι η σύγκρουση ΗΠΑ – Ισραήλ με το Ιράν ενδέχεται να οδηγήσει την παγκόσμια οικονομία σε ύφεση.

Συγκεκριμένα, ο Μπέσεντ, υποστήριξε ότι οι βραχυπρόθεσμες οικονομικές επιπτώσεις της σύγκρουσης με το Ιράν είναι διαχειρίσιμες, εφόσον συμβάλλουν στη μείωση του κινδύνου πυρηνικής απειλής κατά δυτικών χωρών.

Μιλώντας στο βρετανικό μέσο, ο ΥΠΟΙΚ των ΗΠΑ δήλωσε ότι η στρατιωτική εμπλοκή στοχεύει στην εξάλειψη του κινδύνου πυρηνικών επιθέσεων από το Ιράν εναντίον δυτικών πρωτευουσών.

«Με απασχολεί περισσότερο η μακροπρόθεσμη ασφάλεια»

«Αναρωτιέμαι ποιο θα ήταν το πλήγμα στο παγκόσμιο ΑΕΠ, αν ένα πυρηνικό όπλο έπληττε το Λονδίνο… Λέω ότι με απασχολούν λιγότερο οι βραχυπρόθεσμες προβλέψεις και περισσότερο η μακροπρόθεσμη ασφάλεια», δήλωσε.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει προειδοποιήσει ότι ο πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ με το Ιράν θα μπορούσε να οδηγήσει την παγκόσμια οικονομία σε ύφεση, επισημαίνοντας τους κινδύνους για την ανάπτυξη και τη σταθερότητα των αγορών.

Ωστόσο, το Ιράν δεν διαθέτει σήμερα πυρηνικά όπλα, ενώ η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου έχει δηλώσει ότι δεν υπάρχει εκτίμηση πως η Τεχεράνη επιχειρούσε να στοχεύσει την Ευρώπη με πυραύλους.

Σύμφωνα με ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, στην αρχή του πολέμου το Ιράν διέθετε ουράνιο εμπλουτισμένο σε ποσοστό 60%. Το επίπεδο αυτό θα μπορούσε να αυξηθεί σχετικά γρήγορα ώστε να φτάσει σε βαθμό κατάλληλο για την κατασκευή πυρηνικού όπλου, ωστόσο η χώρα δεν διαθέτει σήμερα τέτοιο οπλοστάσιο.

«Μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η απειλή του Ιράν για τη διεθνή ασφάλεια»

Ο Μπέσεντ επανέλαβε ότι θεωρεί μεγαλύτερο κίνδυνο την απειλή που, όπως υποστήριξε, θέτει το Ιράν για τη διεθνή ασφάλεια σε σχέση με τις οικονομικές επιπτώσεις της σύγκρουσης.

«Ο μεγαλύτερος κίνδυνος που μπορείς να αναλάβεις είναι αυτός που δεν γνωρίζεις ότι αναλαμβάνεις», ανέφερε.

«Τώρα γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι, καθώς οι Ιρανοί εκτόξευσαν πυραύλους προς το Ντιέγκο Γκαρσία, διαθέτουν βαλλιστικούς πυραύλους μέσου βεληνεκούς που μπορούν να φτάσουν στο Λονδίνο, και γνωρίζουμε ότι επιδιώκουν πυρηνικό πρόγραμμα», πρόσθεσε.

Μειώθηκε ο κίνδυνος πυρηνικού πλήγματος από το Ιράν

Ο ίδιος υποστήριξε ότι τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ μείωσαν τον κίνδυνο ενδεχόμενης πυρηνικής επίθεσης από το Ιράν κατά δυτικών χωρών.

«Οι επιθέσεις εξάλειψαν τον ακραίο κίνδυνο πυρηνικού πλήγματος από το Ιράν κατά δυτικών χωρών», δήλωσε.