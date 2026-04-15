Μπέσεντ:-Η-οικονομική-ανάπτυξη-θα-είναι-πιο-αργή-αυτό-το-τρίμηνο-εν-μέσω-πολέμου-με-το-Ιράν

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, δήλωσε την Τετάρτη ότι η οικονομία θα είναι πιο αργή αυτό το τρίμηνο εν μέσω του πολέμου στο Ιράν, αλλά είναι σε καλή κατάσταση και θα ανακάμψει.

Πρόσθεσε δε ότι οι τιμές του πετρελαίου δεν φαίνεται να επηρεάζουν τις πληθωριστικές προσδοκίες.

Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο Μπέσεντ δήλωσε ότι τα μικροδεδομένα για την οικονομία των ΗΠΑ ήταν εξαιρετικά και ότι το Υπουργείο Οικονομικών θα παρακολουθούσε τις λιανικές πωλήσεις βενζίνης για τους καταναλωτές.

«Θα εξετάσουμε το Υπουργείο Οικονομικών για να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε τα πρατήρια βενζίνης ειλικρινή – ότι το κάνατε αυτό στην ανοδική πορεία, καλύτερα να το κάνετε και στην καθοδική πορεία», είπε.

- Reuters