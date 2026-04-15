Νέα-απειλή-Τραμπ-για-«καρατόμηση»-του-Πάουελ

Νέα απειλή για απόλυση του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ εκτόξευσε ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας πως η ποινική έρευνα σε βάρος του για την ανακαίνιση των κεντρικών γραφείων της κεντρικής τράπεζας πρέπει να συνεχιστεί. Εάν ο Πάουελ παραμείνει ως διοικητής της Fed μετά την επιβεβαίωση του διαδόχου του, Κέβιν Γουόρς, ο Τραμπ ξεκαθάρισε πως θα τον απομακρύνει από τη θέση.

«Εάν δεν φύγει εγκαίρως, θα πρέπει να τον απολύσω», τόνισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Fox Business. «Δίστασα να τον απολύσω. Ήθελα να τον απολύσω, αλλά δεν θέλω να γίνομαι αμφιλεγόμενος. Θέλω να είμαι αδιαμφισβήτητος» πρόσθεσε. Η θητεία του Πάουελ ως προέδρου λήγει στις 15 Μαΐου και ο Τραμπ έχει ορίσει τον πρώην διοικητή της Fed Κέβιν Γουόρς ως διάδοχό του.

Αν και η θητεία του Πάουελ ως προέδρου έχει σχεδόν τελειώσει, έχει δύο χρόνια ακόμη στη θητεία του ως μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το CNBC. Αν και οι περισσότεροι πρόεδροι της Fed στο παρελθόν έχουν εγκαταλείψει την κεντρική τράπεζα μετά την αντικατάστασή τους, ο Πάουελ έχει διστάσει να απαντήσει με το τι σχεδιάζει να κάνει.

Παράλληλα, ο Τραμπ επεσήμανε ότι η έρευνα για το λίφτινγκ 2,5 δισ. δολαρίων για τα κεντρικά γραφεία της Fed πρέπει να συνεχιστεί. «Αυτό που έχουν κάνει μυρίζει πιθανή διαφθορά και πρέπει να δείξουμε την ανικανότητά του», υπογράμμισε και επανέλαβε επίσης τις εκκλήσεις του για χαμηλότερα επιτόκια, δηλώνοντας βέβαιος ότι ο Γουόρς θα ακούσει το αίτημά του.