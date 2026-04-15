Ουγγαρία:-Στη-Βουδαπέστη-η-Κομισιόν-για-το-ξεπάγωμα-των-κονδυλίων

Αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μεταβαίνουν στη Βουδαπέστη να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με τον νεοεκλεγέντα πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Πέτερ Μαγιάρ, αναφορικά με την αποδέσμευση των κονδυλίων δισεκατομμυρίων της ΕΕ.

Η αντιπροσωπεία της Επιτροπής θα συναντηθεί με στελέχη του κόμματος Tisza την Παρασκευή, δήλωσε η εκπρόσωπος της Επιτροπής Πάουλα Πίνιο στο POLITICO.

Ο Μαγιάρ, με έναν εκλογικό θρίαμβο έβαλε τέλος στα 16 χρόνια διακυβέρνησης του Βίκτορ Όρμπαν. Ο Όρμπαν και οι υπουργοί του πρόκειται να παραμείνουν στην εξουσία ως υπηρεσιακοί υπουργοί τουλάχιστον μέχρι τις 5 Μαΐου.

Η σαρωτική νίκη της Ουγγαρίας έδωσε στο Tisza ενισχυμένη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, με την οποία μπορεί να περάσει σαρωτικές μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στην αποκατάσταση της δικαστικής ανεξαρτησίας, της ακαδημαϊκής ελευθερίας και του πλουραλισμού των μέσων ενημέρωσης, αντιστρέφοντας χρόνια δημοκρατικής οπισθοδρόμησης.

Ο απώτερος στόχος του εκλεγμένου πρωθυπουργού είναι να αποδεσμεύσει περισσότερα από 30 δισεκατομμύρια ευρώ σε κονδύλια της ΕΕ που οι Βρυξέλλες πάγωσαν λόγω ανησυχιών για το κράτος δικαίου. Δέχεται ιδιαίτερη πίεση να αποδεσμεύσει περίπου 10 δισεκατομμύρια ευρώ σε κονδύλια ανάκαμψης από την Covid-19 που λήγουν στα τέλη Αυγούστου του τρέχοντος έτους.

Τηλεφωνική επικοινωνία με φον ντερ Λάιεν

Η συνάντηση στη Βουδαπέστη έρχεται μετά από τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ της Προέδρου της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και της Ουγγαρίας την Τρίτη, όπου οι δύο συζήτησαν «άμεσες προτεραιότητες», δήλωσε η επικεφαλής της επιτροπής στο X.

«Υπάρχει άμεση δουλειά που πρέπει να γίνει για την αποκατάσταση, την αναδιάρθρωση και τη μεταρρύθμιση», έγραψε. «Αποκατάσταση του κράτους δικαίου. Αναδιάρθρωση με τις κοινές μας ευρωπαϊκές αξίες. Και μεταρρύθμιση, για να απελευθερωθούν οι ευκαιρίες που προσφέρουν οι ευρωπαϊκές επενδύσεις».

Μετά την τηλεφωνική επικοινωνία, ο Μαγιάρ δήλωσε ότι και οι δύο «συμφώνησαν για την αποδέσμευση των κονδυλίων της ΕΕ που προορίζονται για τον ουγγρικό λαό» και ότι «η Επιτροπή θα συνεργαστεί στενά μαζί μας για να τηρηθεί η εξαιρετικά αυστηρή προθεσμία και να επιτευχθούν αποτελέσματα».

«Η νέα κυβέρνηση θα λάβει τις βασικές πολιτικές αποφάσεις για το πώς θα αποδεσμεύσει και θα επενδύσει αυτά τα κεφάλαια, σύμφωνα με τη σαφή εντολή του ουγγρικού λαού την περασμένη Κυριακή», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από Politico