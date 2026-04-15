Ο-Τραμπ-απειλεί-να-ακυρώσει-την-εμπορική-συμφωνία-με-τη-Βρετανία:-«Δεν-ήταν-εκεί-όταν-τους-χρειαζόμασταν»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να ακυρώσει την εμπορική συμφωνία που επιτεύχθηκε πέρυσι με το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία είχε ως στόχο να περιορίσει τον αντίκτυπο των αμερικανικών δασμών, επικρίνοντας τη Βρετανία για έλλειψη υποστήριξης από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Τους δώσαμε μια καλή εμπορική συμφωνία, καλύτερη από ό,τι ήμουν υποχρεωμένος να κάνω, και αυτό μπορεί πάντα να αλλάξει», προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Το Λονδίνο και η Ουάσινγκτον σύναψαν πέρυσι μια εμπορική συμφωνία που περιορίζει τους δασμούς των ΗΠΑ στο 10% στα περισσότερα βρετανικά βιομηχανικά προϊόντα.

Σε αντάλλαγμα, το Ηνωμένο Βασίλειο συμφώνησε να ανοίξει περαιτέρω την αγορά του στην αμερικανική αιθανόλη και βοδινό κρέας, προκαλώντας ανησυχίες στο εσωτερικό της χώρας.

Τότε βέβαια θεωρήθηκε μια ευνοϊκή συμφωνία για το Λονδίνο, το οποίο επωφελήθηκε από τους χαμηλότερους δασμούς που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε μια τρίτη χώρα. Αυτό το πλεονέκτημα έχει μειωθεί, ωστόσο, από τότε που το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε ορισμένους από τους δασμούς των ΗΠΑ , ωθώντας την Ουάσινγκτον να επιβάλει στη συνέχεια έναν προσωρινό δασμό 10% σε όλες σχεδόν τις εισαγωγές της – εν αναμονή ενός νέου δασμολογικού καθεστώτος έως τον Ιούλιο.

Οι διατλαντικοί δεσμοί έχουν έκτοτε επιδεινωθεί, ιδιαίτερα με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, με τον Αμερικανό πρόεδρο να «λυπάται για την έλλειψη υποστήριξης του Λονδίνου»: «Είναι μια σχέση όπου, όταν τους ζητήσαμε βοήθεια, δεν ήταν εκεί, ενώ τους χρειαζόμασταν. Και εξακολουθούν να μην είναι εκεί», δήλωσε στο Sky News.

Η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς (η οποία θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό της, Σκοτ Μπέσεντ) καταδίκασε την Τρίτη την «απερισκεψία» των Ηνωμένων Πολιτειών να εμπλακούν σε έναν πόλεμο «χωρίς σαφές σχέδιο εξόδου» στη Μέση Ανατολή.

Ο δε Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λάθος που απείλησε να καταστρέψει τον ιρανικό πολιτισμό, ενώ την Κυριακή, ο υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ επέκρινε την «εμπρηστική, προκλητική και εξωφρενική» ρητορική του.