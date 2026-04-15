Παγκόσμια Τράπεζα: «Καμπανάκι» για Στενά του Ορμούζ – Μήνες αναταράξεων και μετά το άνοιγμα

Κάλεσμα προετοιμασίας στις χώρες που επηρεάζονται από τον πόλεμο με το Ιράν για διαταραχές που σχετίζονται με τη σύγκρουση και θα διαρκέσουν για μήνες, ακόμη και αν διατηρηθεί η εύθραυστη εκεχειρία και ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ, απηύθυνε την Τετάρτη ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας, Ατζάι Μπάνγκα. «Θα χρειαστούν και πάλι μερικοί μήνες για να επιστρέψουν τα πράγματα εκεί που βρίσκονταν» μόλις η βασική διαδρομή μεταφοράς πετρελαίου πάψει να είναι μπλοκαρισμένη, ανέφερε ο Μπάνγκα.

«Επομένως, πρέπει να προετοιμαστούμε για μερικούς μήνες αστάθειας σε αυτές τις χώρες», πρόσθεσε στο πλαίσιο των εαρινών συνεδριάσεων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Παγκόσμια Τράπεζα έχει καταρτίσει ένα σχέδιο «πολεμικού ταμείου» προκειμένου να παράσχει στις χώρες διαφορετικά επίπεδα χρηματοδότησης, ανάλογα με τη διάρκεια της σύγκρουσης.

«Χάρη στην εργαλειοθήκη κρίσεων που διαθέτουμε, οι χώρες μπορούν να αποκτήσουν άμεση πρόσβαση σε περίπου 20 έως 25 δισ. δολάρια, κυριολεκτικά από αύριο το πρωί, χωρίς νέες εγκρίσεις», υπογράμμισε. Εάν ο πόλεμος συνεχιστεί για τους επόμενους πέντε ή έξι μήνες, το ποσό αυτό θα μπορούσε να αυξηθεί στα 60 δισ. δολάρια, σημείωσε. Στους επόμενους 15 μήνες, η Παγκόσμια Τράπεζα θα μπορούσε να συγκεντρώσει 80 έως 100 δισ. δολάρια, εφόσον χρειαστεί.

Υπενθύμισε ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 η τράπεζα «διέθεσε περίπου 70 δισ. δολάρια». «Επομένως, προετοιμάζω ένα είδος πολεμικού ταμείου σε τρία επίπεδα και σε τρεις φάσεις, ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτή την κατάσταση», δήλωσε ενώ πρότεινε στα κράτη που πλήττονται από τον πόλεμο να επικεντρωθούν πρώτα στον περιορισμό του πληθωρισμού. «Βεβαιωθείτε ότι έχετε θέσει τον πληθωρισμό υπό έλεγχο πριν αρχίσετε να ανησυχείτε υπερβολικά για την ανάπτυξη», επεσήμανε.