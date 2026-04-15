Πολυετές-Δημοσιονομικό-Πλαίσιο:-Το-Ευρωκοινοβούλιο-ζητά-αύξηση-10%-στον-προϋπολογισμό-και-προειδοποιεί-κατά-της-συγχώνευσης-προγραμμάτων

Τα μέλη της Επιτροπής Προϋπολογισμού (BUDG) του Ευρωκοινοβουλίου ψηφίζουν το μεσημέρι επί της ενδιάμεσης έκθεσης σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) για την περίοδο 2028-2034.

Στην ενδιάμεση έκθεσή τους, οι συνεισηγητές Σίγκφιντ Μουρεσάν (ΕΛΚ) και Κάρλα Ταβάρες (Σοσιαλιστές) υποστηρίζουν μια μέση αύξηση 10% στον προϋπολογισμό σε σύγκριση με την πρόταση της Κομισιόν για την αντιμετώπιση των εντεινόμενων γεωπολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων της Ένωσης.

Η έκθεση υποστηρίζει ότι η εξυπηρέτηση του χρέους της NextGenerationEU θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη πέραν των ανώτατων ορίων, προκειμένου να διασφαλιστούν οι δράσεις σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ, σύμφωνα με τις προσδοκίες των πολιτών.

Το κείμενο προειδοποιεί κατά της συγχώνευσης προγραμμάτων με τρόπους που υπονομεύουν τη διαφάνεια, ενώ παράλληλα ζητά να διασφαλιστούν προϋπολογισμοί, ιδίως για την κοινή γεωργική πολιτική και την πολιτική συνοχής, επιμένοντας στη συνέχιση της αξιοποίησης του προϋπολογισμού της ΕΕ ως πραγματικού επενδυτικού προϋπολογισμού και παρόχου ευρωπαϊκών δημόσιων αγαθών.

Η έκθεση υποστηρίζει ότι η ενοποίηση δεν πρέπει να διαβρώνει την κοινοβουλευτική εποπτεία ή να μειώνει τη σαφήνεια των στόχων, απαιτώντας ισχυρούς μηχανισμούς δημοκρατικής λογοδοσίας.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί μετά τις 14.30 (ώρα Ελλάδος).

Το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (MFF) είναι ο επταετής προϋπολογισμός της ΕΕ και για την περίοδο 2028–2034 προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγκρίνεται μόνο αν συμφωνήσουν ομόφωνα τα κράτη μέλη στο Συμβούλιο και δώσει την έγκρισή του το Ευρωκοινοβούλιο, το οποίο δεν μπορεί να το τροποποιήσει αλλά μπορεί να το απορρίψει.

Η διαδικασία περιλαμβάνει μακρές διαπραγματεύσεις μεταξύ θεσμών και χωρών, με στόχο συμφωνία έως το τέλος του 2026, αλλά αν δεν εγκριθεί εγκαίρως, παρατείνεται προσωρινά το ισχύον πλαίσιο.