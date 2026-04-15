Προειδοποίηση-Γκεοργκίεβα:-Κάντε-οικονομία-στην-ενέργεια-και-μην-βιάζεστε-να-αυξήσετε-τα-επιτόκια

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, μου λέει στις Εαρινές Συνεδριάσεις του ΔΝΤ ότι οι χώρες θα πρέπει να αρχίσουν να κάνουν οικονομία στον ενεργειακό εφοδιασμό.

Η Γκεοργκίεβα τόνισε ότι αυτό οφείλεται στην πραγματικότητα των φυσικών ελλείψεων, ειδικά στην Ασία, σε ορισμένα πετροχημικά παράγωγα – προφανώς ενέργεια, αλλά και ήλιο, νάφθα, ουρία – που χρησιμοποιούνται για ημιαγωγούς – πλαστικά και λιπάσματα.

Ακόμη, ανάφερε ότι θα χρειαστούν εβδομάδες για να ανακάμψει η κατάσταση, ακόμη και αν συμφωνηθεί άμεσα κατάπαυση του πυρός, και ίσως περισσότερο χρόνο, δεδομένων των ζημιών στις πετροχημικές εγκαταστάσεις.

«Τι λέμε στις χώρες; Να χρησιμοποιήσουν μέτρα που μπορούν να εξοικονομήσουν ενέργεια; Και έχω δει μερικές χώρες να κάνουν ακριβώς αυτό, θεσπίζοντας κίνητρα όπως να κάνουν τις δημόσιες συγκοινωνίες δωρεάν… Το κάναμε κατά τη διάρκεια της Covid. Δεν βλέπω τον λόγο να μην το κάνουμε περισσότερο τώρα ή να στραφούμε σε δραστηριότητες που απαιτούν λιγότερη ενέργεια με την πάροδο του χρόνου».

Για τα επιτόκια

Προειδοποίησε επίσης τις κεντρικές τράπεζες του κόσμου να μην βιαστούν να αυξήσουν τα επιτόκια για να αντιμετωπίσουν τον αναπόφευκτα υψηλότερο πληθωρισμό, όπως υποτίθεται στις αγορές.

«Αυτό που λέμε στις κεντρικές τράπεζες είναι: “Εάν έχετε υψηλή αξιοπιστία, σηματοδοτήστε ότι ο στόχος σας είναι να προστατεύσετε τη σταθερότητα των τιμών, αλλά μην βιαστείτε να περιμένετε να δείτε πώς θα εξελιχθούν οι συνθήκες εάν θέλουμε να βγούμε πιο γρήγορα από τον πόλεμο».

Με πληροφορίες από BBC