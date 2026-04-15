Ρωσία σε Κίνα: «Έχουμε την ενέργεια που χρειάζεστε» – Ο πόλεμος στο Ιράν ξαναμοιράζει την παγκόσμια αγορά

Την ώρα που ο πόλεμος στο Ιράν διαταράσσει τις ενεργειακές ροές και ανεβάζει τις τιμές, η Ρωσία σπεύδει να καλύψει το κενό, προσφέροντας στην Κίνα μια κρίσιμη «ενεργειακή σανίδα σωτηρίας» – σε μια εξέλιξη που βαθαίνει τον γεωπολιτικό διαχωρισμό και αναδιαμορφώνει τις ισορροπίες στην παγκόσμια αγορά.

Το μήνυμα από τη Μόσχα ήταν σαφές. Ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε από το Πεκίνο ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να καλύψει οποιοδήποτε ενεργειακό έλλειμμα προκύψει για την Κίνα και άλλους εταίρους.

Όπως τόνισε, Μόσχα και Πεκίνο διαθέτουν «όλες τις δυνατότητες» ώστε να μην εξαρτώνται από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τις οποίες χαρακτήρισε αποτέλεσμα «επιθετικών ενεργειών» των ΗΠΑ.

Στρατηγική σύμπλευση Πεκίνου – Μόσχας

Οι δηλώσεις έγιναν μετά τη συνάντηση του Λαβρόφ με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, με τις δύο πλευρές να επαναβεβαιώνουν ότι η συνεργασία τους παραμένει «ακλόνητη απέναντι σε κάθε καταιγίδα».

Η ενεργειακή συνεργασία αποτελεί κεντρικό πυλώνα αυτής της σχέσης, με την Κίνα να στηρίζεται όλο και περισσότερο στις ρωσικές προμήθειες, ειδικά σε περιόδους κρίσης.

Iori Sagisawa/Pool via REUTERS

Το Ορμούζ πιέζει την Κίνα

Η συγκυρία δεν είναι τυχαία. Η κινεζική οικονομία δέχεται ήδη πιέσεις από τη διαταραχή στις ροές ενέργειας μέσω των Στενών του Ορμούζ, τα οποία παραμένουν υπό αμερικανικό έλεγχο και περιορισμούς.

Η Κίνα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ιρανικό πετρέλαιο, αλλά και από ευρύτερες ροές πρώτων υλών που διέρχονται από την περιοχή. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν πτώση στις εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου τον Μάρτιο, ένδειξη ότι η κρίση έχει ήδη αρχίσει να «χτυπά» την πραγματική οικονομία.

Παρά τα σημαντικά αποθέματα και τη διαφοροποιημένη ενεργειακή της βάση, μια παρατεταμένη διαταραχή θα μπορούσε να αποδειχθεί κοστοβόρα για τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Κερδισμένη η Ρωσία – προς το παρόν

Για τη Ρωσία, η κρίση έχει μέχρι στιγμής και θετική διάσταση. Η άνοδος των τιμών ενέργειας και η ανακατεύθυνση των ροών έχουν ενισχύσει σημαντικά τα έσοδα από εξαγωγές. Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία, περίπου το 90% των ρωσικών εξαγωγών αργού κατευθύνθηκε σε Κίνα και Ινδία το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Η Μόσχα εκμεταλλεύεται έτσι το κενό που δημιουργείται από τη μείωση των ροών από τη Μέση Ανατολή, ενισχύοντας τη θέση της ως βασικός προμηθευτής.

Κοινή στάση απέναντι στις ΗΠΑ

Τόσο η Ρωσία όσο και η Κίνα έχουν καταδικάσει ανοιχτά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, αλλά και τον αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ.

Η κινεζική διπλωματία έκανε λόγο για «επικίνδυνη και ανεύθυνη ενέργεια» που εντείνει την αστάθεια, σε μια ασυνήθιστα αιχμηρή τοποθέτηση.

Στο φόντο κρίσιμες συναντήσεις

Η ενεργειακή και γεωπολιτική κινητικότητα εντείνεται ενόψει των επόμενων εβδομάδων. Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αναμένεται να επισκεφθεί την Κίνα τον Μάιο, ενώ λίγες ημέρες νωρίτερα προγραμματίζεται συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ.

Οι επαφές αυτές αναμένεται να καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό το επόμενο κεφάλαιο τόσο στον πόλεμο όσο και στην παγκόσμια ενεργειακή σκακιέρα.