Στην-Τεχεράνη-ο-αρχηγός-του-στρατού-του-Πακιστάν,-Ασίμ-Μουνίρ:-Πιέζουν-για-παράταση-της-εκεχειρίας-οι-μεσολαβητές

Στην Τεχεράνη βρίσκεται ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ, επικεφαλής υψηλόβαθμης αντιπροσωπείας της χώρας, στο πλαίσιο διπλωματικών πρωτοβουλιών για την επανεκκίνηση των συνομιλιών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών και την παράταση της υφιστάμενης εκεχειρίας, σύμφωνα με ιρανικές πηγές που επικαλείται το Al Jazeera.

Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η πακιστανική αντιπροσωπεία μεταφέρει μήνυμα από τις ΗΠΑ και επιδιώκει τον συντονισμό ενός δεύτερου γύρου διαπραγματεύσεων. Το πρακτορείο IRIB μετέδωσε ότι οι συνομιλίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαϊ, αποκάλυψε νωρίτερα ότι αντιπροσωπεία υψηλού επιπέδου από το Πακιστάν θα επισκεφθεί σήμερα την Τεχεράνη, στο πλαίσιο συνέχειας των επαφών με τις Ηνωμένες Πολιτείες που πραγματοποιήθηκαν στο Ισλαμαμπάντ. «Κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης, είναι πιθανό να συζητηθούν διεξοδικά οι θέσεις των δύο πλευρών», δήλωσε ο Μπαγκαϊ.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν απέφυγε να σχολιάσει τις λεπτομέρειες της αποστολής και της επίσκεψης.

Πηγές από το Πακιστάν ανέφεραν ότι στην αντιπροσωπεία συμμετέχουν ανώτεροι αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών και των ενόπλων δυνάμεων, ωστόσο το τμήμα ενημέρωσης του πακιστανικού στρατού δεν έχει μέχρι στιγμής προβεί σε επίσημη δήλωση.

Ο Μπαγκαϊ ανέφερε, επίσης, ότι έχουν ανταλλαγεί αρκετά μηνύματα μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών μέσω του Πακιστάν, μετά την επιστροφή της ιρανικής αντιπροσωπείας στην Τεχεράνη, έπειτα από τις συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ.

«Από την Κυριακή, όταν η ιρανική αντιπροσωπεία επέστρεψε στην Τεχεράνη, έχουν ανταλλαγεί αρκετά μηνύματα μέσω Πακιστάν», ανέφερε κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Πιέζουν για παράταση εκεχειρίας οι περιφερειακοί μεσολαβητές

Παράλληλα, περιφερειακοί διαμεσολαβητές συνεχίζουν τις προσπάθειες για την παράταση της εκεχειρίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και για τη διοργάνωση δεύτερου γύρου συνομιλιών, ωστόσο η πρόοδος παραμένει περιορισμένη, σύμφωνα με αξιωματούχους που έχουν γνώση των διαβουλεύσεων.

Οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει κατ’ αρχήν να συναντηθούν εκ νέου, χωρίς όμως να έχει καθοριστεί ακόμη η ημερομηνία και ο τόπος διεξαγωγής των συνομιλιών, μετά τις πολύωρες διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάντ που ολοκληρώθηκαν χωρίς συμφωνία. Η πρόοδος χαρακτηρίζεται αργή, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Η εκεχειρία διάρκειας δύο εβδομάδων ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στις 7 Απριλίου.

Την ίδια στιγμή, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και την Τουρκία από τις 15 έως τις 18 Απριλίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν. Αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν δεν αναμένεται να συναντηθούν πριν από την ολοκλήρωση αυτής της περιοδείας.