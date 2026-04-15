Στις-επάλξεις-για-την-αυριανή-αντιπαράθεση-στη-Βουλή

Η αυριανή συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου θα είναι η πρώτη μεγάλη πολιτική σύγκρουση μετά την πασχαλινή ανάπαυλα, η οποία πάντως δεν βοήθησε ιδιαίτερα στο να χαμηλώσουν οι υψηλοί τόνοι της αντιπαράθεσης. Το φορτισμένο κλίμα αποτελεί, κατά κοινή παραδοχή, γόνιμο έδαφος για μια εφ’όλης της ύλης σύγκρουση, για την οποία προετοιμάζονται τα επιτελεία.

Στο Μέγαρο Μαξίμου γίνονται από χθες συσκέψεις, καθώς οι συνεργάτες του πρωθυπουργού προεξοφλούν ότι από την πλευρά της αντιπολίτευσης θα επιδιωχθεί να συντηρηθεί ένα κλίμα έντονης αντιπαράθεσης. Απέναντι σε αυτό, η γραμμή που προκρίνεται από το επιτελείο του Μεγάρου Μαξίμου είναι να δοθούν τεκμηριωμένες απαντήσεις για όσα ακούγονται στον δημόσιο διάλογο και μένουν να αιωρούνται σαν αιχμές και επικρίσεις εναντίον της κυβέρνησης. Το βασικό πλαίσιο, όπως αναφέρουν, είναι ότι η συζήτηση που θα γίνει στη Βουλή αφορά στο κράτος δικαίου και όχι στις υποκλοπές ή στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπό αυτή την ένοια, ο πρωθυπουργός θα εστιάσει στις διαχρονικές παθογένειες που συνδέονται με την υποβάθμιση του κράτους δικαίου και θα αναφερθεί αναλυτικά στις πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις της κυβέρνησης τα τελευταία χρόνια για να τις αντιμετωπίσει. Μάλιστα, θα παραθέσει στοιχεία από την αξιολόγηση των επιδόσεων της χώρας από τους αξιόπιστους διεθνείς οργανισμούς και φορείς, που δείχνουν ότι οι παρεμβάσεις αυτές έχουν οδηγήσει σε βελτίωση της κατάστασης.

Στο πρωθυπουργικό επιτελείο κάνουν λόγο για ένα ευρύ πλέγμα πολιτικών πρωτοβουλιών τα τελευταία χρόνια. Από τις μεγάλες και πιο σοβαρές, όπως η απόφαση για υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ώστε να ενισχυθεί ο έλεγχος και να παρεμποδιστεί η διασπάθιση κοινοτικών κονδυλίων, μέχρι τις πιο απλές, που όμως βάζουν φρένο σε καθημερινά ρουσφέτια, τα οποία, τελικά, δημιουργούν αδικίες. Παρεμβάσεις όπως η αλλαγή στον τρόπο βεβαίωσης των κλήσεων για τροχαίες παραβάσεις, ώστε να μην μπορούν να σβηστούν, ή οι αλλαγές στη στρατιωτική θητεία, ώστε να μην είναι εύκολες οι προνομιακές μετακινήσεις των στρατεύσιμων.

Οσον αφορά τις υποκλοπές, η βασική θέση της κυβέρνησης παραμένει ότι η έρευνα της υπόθεσης είναι στη δικαιοσύνη, ενώ πολιτικά έγιναν κινήσεις για να αντιμετωπιστούν τα κενά που υπήρχαν.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται στην αυριανή τοποθέτησή του στη βουλή να ανοίξει τη συζήτηση για τις παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης, προκειμένου ακριβώς να ενισχυθούν το κράτος δικαίου και οι θεσμοί. Μάλιστα, θα επιδιώξει να πιέσει την αντιπολίτευση να τοποθετηθεί συγκεκριμένα επί των προτάσεων που η πλειοψηφία βάζει στο τραπέζι.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιμένουν στο αίτημά τους για αποπομπή του νέου υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Μακάριου Λαζαρίδη, από την κυβέρνηση. Το μήνυμα που εκπέμπεται, πάντως, από κυβερνητικής πλευράς είναι ότι δεν υπάρχει θέμα με τον κ. Λαζαρίδη, ο οποίος χθες έδωσε εξηγήσεις για το πτυχίο του και για τον διορισμό του σε θέση μετακλητού το 2007, οι οποίες κρίνονται επαρκείς. Εάν δεν προκύψει κάτι νεώτερο, το θέμα θεωρείται ότι κλείνει εδώ.

