Συμφωνία-Αργεντινής-ΔΝΤ,-ανοίγει-ο-δρόμος-για-νέα-κεφάλαια-1-δισεκ.-δολαρίων

Η Αργεντινή κατέληξε σε συμφωνία σε επίπεδο προσωπικού με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τη δεύτερη αξιολόγηση του προγράμματος των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανακοίνωσε το ΔΝΤ την Τετάρτη, ξεκλειδώνοντας την εκταμίευση 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, υπό την επιφύλαξη της έγκρισης από το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ.

«Η δυναμική των μεταρρυθμίσεων έχει ενισχυθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες», ανέφερε το ΔΝΤ σε ανακοίνωσή του, αναγνωρίζοντας τη μεγαλύτερη πολιτική υποστήριξη στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Νότιας Αμερικής για βασικές μεταρρυθμίσεις, καθώς και βελτιώσεις στη νομισματική και συναλλαγματική πολιτική που τη βοήθησαν να αρχίσει να συσσωρεύει κρίσιμα συναλλαγματικά αποθέματα.

Η Αργεντινή υπέγραψε τη συμφωνία των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, διάρκειας 48 μηνών, πριν από ένα χρόνο – την 23η συμφωνία της με τον δανειστή με έδρα την Ουάσιγκτον – προκειμένου να βοηθήσει στην ανανέωση μιας προηγούμενης συμφωνίας 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων και να δώσει στην κυβέρνηση του φιλελεύθερου Χαβιέ Μιλέι οικονομική ισχύ για την άρση των ελέγχων κεφαλαίου.

Εξαντλημένα τα συναλλαγματικά αποθέματα

Οι αγορές έκτοτε παρακολουθούν στενά την ικανότητα της κυβέρνησης να αποκαταστήσει τα εξαντλημένα συναλλαγματικά της αποθέματα, μια βασική απαίτηση βάσει της συμφωνίας. Κατά την έγκριση της πρώτης αξιολόγησής του τον περασμένο Ιούλιο, το ΔΝΤ μείωσε τον πήχη για τους στόχους συσσώρευσης αποθεματικών έως το 2026, αφού η χώρα δεν κατάφερε να επιτύχει τον αρχικό στόχο της συμφωνίας.

Τους τελευταίους μήνες, ωστόσο, το ΔΝΤ έχει επικροτήσει τις καθημερινές αγορές ξένου συναλλάγματος από την κεντρική τράπεζα της Αργεντινής για την κάλυψη των υποχρεώσεων χρέους της Αργεντινής και την ανοικοδόμηση των αποθεματικών της.

Το 2026, η κεντρική τράπεζα της Αργεντινής είχε συσσωρεύσει πάνω από 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε αγορές, αν και τα αποθεματικά της παραμένουν μικρότερα λόγω των συνεχιζόμενων πληρωμών χρέους.

- Reuters