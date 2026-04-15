Συνάντηση-Κακλαμάνη-με-την-Πρέσβυ-της-Εσθονίας

Με την Πρέσβυ της Εσθονίας συνατήθηκε σήμερα, Τετάρτη 15 Απριλίου ο Πρόεδρος της Βουλής, κ. Νικήτας Κακλαμάνης.

Ο κ. Κακλαμάνης αφού έδωσε τις ευχές του για την Ανάσταση του Θεανθρώπου, καλωσόρισε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο την Πρέσβυ κ. Rannu, λίγες ημέρες πριν από την επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα του Προέδρου Δημοκρατίας της Εσθονίας, κ. Alar Karis.

«Η Ελλάδα και η Εσθονία», τόνισε ο Πρόεδρος της Βουλής, «απολαμβάνουν φιλικές και εποικοδομητικές σχέσεις ως σύμμαχοι και εταίροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Βορειο-ατλαντική οικογένεια».

«Οφείλουμε να αξιοποιήσουμε την υπάρχουσα δυναμική», συνέχισε ο κ. Ν. Κακλαμάνης, «και να ενισχύσουμε περαιτέρω τον πολιτικό μας διάλογο, ιδίως μέσω των Κοινοβουλευτικών Ομάδων Φιλίας, προκειμένου να συντονίσουμε αποτελεσματικά τις προσπάθειές μας για την αντιμετώπιση των πρωτοφανών προκλήσεων που αντιμετωπίζει όχι μόνο η γειτονιά μας, αλλά και ο κόσμος ολόκληρος».

«Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μου να αναγνωρίσω την σημαντική συμβολή της Εσθονίας στην ψηφιοποίηση και ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην Δημόσια Διοίκηση, μέσω του Μνημονίου Συνεργασίας των χωρών μας στον τομέα του Ψηφιακού Μετασχηματισμού, που υπογράφηκε το 2021».

Η Πρέσβυς της Εσθονίας, αφού επεσήμανε ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με συνεχείς και πολλαπλές προκλήσεις, τόνισε ότι τα Κοινοβούλιά μας συνεργάζονται στενά όχι μόνο μέσω των εκατέρωθεν Ομάδων Φιλίας αλλά και μέσω ποικίλων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών.

Συζητήθηκαν, τέλος, θέματα που αφορούν την επικείμενη επίσκεψη του Προέδρου Δημοκρατίας της Εσθονίας, κ. Alar Karis, και το γεύμα εργασίας το οποίο θα παραθέσει ο Πρόεδρος της Βουλής την προσεχή Δευτέρα 20 Απριλίου.

Στην συνάντηση παρέστησαν επίσης, ο Διπλωματικός Σύμβουλος του Προέδρου, κ. Κωνσταντίνος Οικονομίδης, Πρέσβυς ε.τ.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

