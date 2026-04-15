Συνάντηση-Μητσοτάκη-Κόστα:-Στο-επίκεντρο-Ιράν,-Ορμούζ-και-οι-εξελίξεις-στον-Λίβανο

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο κ. Κόστα ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για την περιοδεία του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στη Σαουδική Αραβία και στο Κατάρ. Συζητήθηκαν ακόμη οι τελευταίες εξελίξεις και οι προοπτικές ειρήνευσης στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή, ενώ υπογραμμίστηκε η ανάγκη να υπάρξει διπλωματική λύση, καθώς και λύση που θα εξασφαλίζει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ.

Ο πρωθυπουργός και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τόνισαν, επίσης, την ανάγκη να υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για τον Λίβανο.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.