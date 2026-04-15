Τι σημαίνει για τη Eurobank το νέο ομόλογο – Οι λεπτομέρειες της έκδοσης

Του Νίκου Κωτσικόπουλου

Με μεγάλη ταχύτητα κινήθηκε η Eurobank τη Μεγάλη Εβδομάδα και ολοκλήρωσε την άντληση κεφαλαίων 400 εκατ. ευρώ με ιδιωτική τοποθέτηση τριετούς ομολόγου και υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, με σταθερό επιτόκιο και δυνατότητα προεξόφλησης με τη συμπλήρωση διετίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Eurobank είδε την ευκαιρία και αποφάσισε να αξιοποιήσει ένα παράθυρο νηνεμίας, εν μέσω αναταραχής των αγορών και διαδοχικών διακυμάνσεων που προκαλούν οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, ακολουθούμενες από προσπάθειες συνομιλιών, καθώς είχε προηγηθεί η αναγγελία της εκεχειρίας στον Περσικό.

Η εξέλιξη δικαίωσε την τράπεζα αφού το κλίμα στη διάρκεια του placement ήταν ευνοϊκό, ενώ η διαδικασία ιδιωτικής τοποθέτησης ήταν γρήγορη και οι ομολογίες κατευθύνθηκαν μέσω της Morgan Stanley που ήταν ο συντονιστής, ουσιαστικά μόνον σε ξένους επενδυτές (95% των κεφαλαίων). Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ομολογίες αποφέρουν απόδοση 3,5%. “Οι Ομολογίες λήγουν στις 17 Ιουλίου 2029, με δυνατότητα προεξόφλησης στο άρτιο στις 17 Ιουλίου 2028 και αποφέρουν απόδοση 3,50%. Ο διακανονισμός της έκδοσης προγραμματίζεται για τις 17 Απριλίου 2026, ενώ οι Ομολογίες θα εισαχθούν στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου”.

Η κίνηση αυτή που γίνεται εν μέσω γεωπολιτικών αναταράξεων έχει περισσότερο προληπτικό χαρακτήρα. Η τράπεζα θέλει να έχει τη μέγιστη δυνατή ρευστότητα και δεν περιμένει πότε θα ανοίξει το επόμενο παράθυρο ευκαιρίας, για να τρέξει το σχεδιασμό της για τις ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) ή για χρηματοδοτικές ανάγκες.

Την έκδοση υποστήριξε έμμεσα και η αναγγελία της Morningstar DBRS, η οποία αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη αξιολόγησης της Eurobank σε BBB (high) από BBB με σκεπτικό, τη συνεχιζόμενη εκτέλεση της στρατηγικής εξαγορών της Eurobank και τις ανθεκτικές οικονομικές της επιδόσεις.

Το σκεπτικό του οίκου για την αναβάθμιση, εμμέσως πλην σαφώς εξηγεί και την πολιτική της τράπεζας να διατηρεί μόνιμα σε υψηλά επίπεδα τη διαθέσιμη ρευστότητα. “Η νέα αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη της τη συνεχιζόμενη ενσωμάτωση της Hellenic Bank και της CNP Cyprus Insurance Holdings στην Κύπρο, καθώς και την εξαγορά του κλάδου ασφαλειών ζωής της Eurolife Life στην Ελλάδα. Όπως επισημαίνεται, πρόκειται για κινήσεις που ενισχύουν τη γεωγραφική διαφοροποίηση της τράπεζας, υποστηρίζοντας ευρύτερες ευκαιρίες εσόδων στο wealth management και τις ασφάλειες.

Επίσης, η αναβάθμιση αντανακλά τους ισχυρούς δείκτες κερδοφορίας της Eurobank, τις υγιείς τάσεις στην ποιότητα ενεργητικού και τα ισχυρά κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας, που διατηρούνται παρά τα χαμηλότερα επιτόκια, τους αυξημένους γεωπολιτικούς και εμπορικούς κινδύνους, τις υψηλότερες διανομές στους μετόχους και την οργανική και μη οργανική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων”.

Τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο ομόλογο, είχαν οι επενδυτές από το Ηνωμένο Βασίλειο (44%), την Γαλλία (20%) και, συνολικά, τις χώρες Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία (10%). Το 70% των ομολογιών, κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers) και 18% σε Τράπεζες και Τράπεζες Ιδιωτών (Private Banks).