Το-Ιράν-ανέστειλε-τις-εξαγωγές-πετροχημικών-προϊόντων-«μέχρι-νεωτέρας»

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η χώρα έχει αναστείλει τις εξαγωγές όλων των πετροχημικών προϊόντων «μέχρι νεωτέρας» για την κάλυψη «εγχώριων αναγκών».

Από την έναρξη του πολέμου, το Ισραήλ έχει αναλάβει την ευθύνη για επιθέσεις σε μια σειρά από πετροχημικά συγκροτήματα στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των Ασαλούγιεχ και Μαχσάχρ, και τα δύο στο νότιο τμήμα της χώρας.

Το ιρανικό μέσο ενημέρωσης Jamaran αναφέρει ότι εγκαταστάσεις, όπως η Fajr Energy Persian Gulf στο Μαχσάχρ, και η Mobin Energy και η Damavand Energy στο Asaluyeh έχουν «υπέστη σοβαρές ζημιές», με την παραγωγή να έχει σταματήσει σε περισσότερα από 50 πετροχημικά συγκροτήματα στις δύο περιοχές.

Τα προϊόντα αυτής της βιομηχανίας κυμαίνονται από πλαστικά έως λιπάσματα, πράγμα που σημαίνει ότι οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρκετές βιομηχανίες και θέσεις εργασίας εντός του Ιράν.

- BBC