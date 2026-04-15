Το-σέκελ-το-εθνικό-νόμισμα-του-Ισραήλ-σε-υψηλό-30-ετών-έναντι-του-δολαρίου

Το εθνικό νόμισμα του Ισραήλ, το σέκελ, έφτασε σε υψηλό 30 ετών έναντι του αμερικανικού δολαρίου, πλησιάζοντας το συμβολικό όριο των τριών σέκελ ανά δολάριο. Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας του Ισραήλ, το σέκελ διαμορφώθηκε στα 3,014 ανά δολάριο στο κλείσιμο της συνεδρίασης της Τετάρτης.

Η τελευταία φορά που το ισραηλινό νόμισμα είχε πέσει κάτω από το όριο του τρία προς ένα ήταν το 1995, σύμφωνα με τα αρχεία της κεντρικής τράπεζας.

Διάφοροι παράγοντες έχουν συμβάλει στην ενίσχυση του σέκελ.

«Το δολάριο είναι γενικά αδύναμο», δήλωσε ο Άσερ Μπλας, πρώην επικεφαλής οικονομολόγος της Τράπεζας του Ισραήλ, σημειώνοντας ότι τα κέρδη του σέκελ έναντι άλλων νομισμάτων, όπως το ευρώ, ήταν λιγότερο έντονα.

Οι γενικά θετικές προοπτικές για την ισραηλινή οικονομία έχουν επίσης παίξει ρόλο, πρόσθεσε ο Μπλας.

Τον Φεβρουάριο, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) ανέφερε ότι «η οικονομία του Ισραήλ έχει επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα» παρά τα περισσότερα από δύο χρόνια σύγκρουσης με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Αυτόν τον μήνα, το ΔΝΤ προέβλεψε αύξηση του ΑΕΠ του Ισραήλ κατά 3,5% το 2026, ξεπερνώντας το 3,1% που κατέγραψε η Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία της χώρας το 2025.

Οι στρατιωτικές εξαγωγές ενδέχεται να αποτελούν σημαντικό μοχλό αυτής της ανάπτυξης, μαζί με άλλους τομείς όπως η διαστημική τεχνολογία, σύμφωνα με τον Μπλας.

Ωστόσο, ο πόλεμος που ξεκίνησαν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου θα μπορούσε να επιβαρύνει την ισραηλινή οικονομία αν επαναληφθούν οι εχθροπραξίες και θα «απαιτούσε από το Ισραήλ πολύ υψηλές αμυντικές δαπάνες», πρόσθεσε.