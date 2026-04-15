Το-deal-που-διπλασιάζει-τα-μεγέθη-της-lavipharm

Η συμφωνία της Lavipharm με τη Janssen Global Services για την απόκτηση των δικαιωμάτων, των αδειών κυκλοφορίας, των trademarks και της εμπορικής εκμετάλλευσης του DUROGESIC® σε 24 χώρες, με τίμημα 12 εκατ. δολάρια, δεν είναι μια συνηθισμένη προσθήκη προϊόντος. Η ίδια η εταιρεία έβαλε τον πήχη πολύ ψηλά από την πρώτη κιόλας ανακοίνωση, μιλώντας για αύξηση πωλήσεων άνω του 60% σε ετήσια βάση και για άλμα της εξαγωγικής δραστηριότητας άνω του 150%. Για μια εισηγμένη που έκλεισε το 2025 με πωλήσεις €70,03 εκατ. και EBITDA €15,47 εκατ., η κίνηση αυτή ανεβάζει αμέσως το μέγεθος της συζήτησης.

Το ίδιο το Durogesic είναι γνωστό διεθνώς φάρμακο χρόνιου πόνου σε μορφή διαδερμικού επιθέματος φαιντανύλης, με χορήγηση 72 ωρών. Πρόκειται για ώριμο, δοκιμασμένο brand, με πολυετή κλινική παρουσία. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι μέχρι και την απώλεια του διπλώματος ευρεσιτεχνίας του πριν από αρκετά χρόνια, κατέγραφε παγκόσμιες πωλήσεις που ξεπερνούσαν το 1,5 δισ. ευρώ. Με τέτοιο πασίγνωστο στην ιατρική κοινότητα σήμα στα χέρια πλέον ενός πιο “πεινασμένου” για ανάπτυξη ιδιοκτήτη, που λειτουργεί με διαφορετικές προτεραιότητες, είναι πολύ πιθανόν να προκύψουν ακόμα και δυνατότητες επαναλανσαρίσματος / επανεκκίνησης / επανεκμετάλλευσης με σοβαρές προοπτικές μεγέθυνσης ξεκινώντας από τη σημερινή χαμηλή αφετηρία των €42 εκατ.

Γιατί το πούλησε η Janssen; Η πιθανότερη ανάγνωση έχει δύο άξονες. Πρώτον, η σημερινή Johnson & Johnson Innovative Medicine έχει ως επίσημες ζώνες προτεραιότητας Oncology, Immunology, Neuroscience και Cardiopulmonary. Δεύτερον, για έναν όμιλο αυτής της κλίμακας, ένα ώριμο διαδερμικό opioid brand σε 24 χώρες είναι πολύ πιο λογικό να περάσει σε παίκτη που ξέρει να βγάζει από αυτό manufacturing και εμπορική υπεραξία.

Από την πλευρά της Lavipharm, η αγορά δένει ιδανικά με το DNA της. Η εταιρεία έχει παλιά και αποδεδειγμένη τεχνογνωσία στις διαδερμικές τεχνολογίες: αναφέρει στο ιστορικό της FDA approval proprietary fentanyl patch το 2006, πρώτη κυκλοφορία fentanyl patch στην Ελλάδα το 2007, στη Γερμανία το 2008 και ρυθμιστική έγκριση για διάθεση σε 20 χώρες το 2010. Στην analyst presentation του 2025 αναφέρει επίσης 8.000 τ.μ. παραγωγικών εγκαταστάσεων, πάνω από 50 προϊόντα, ενώ είχε ήδη διευρύνει την παρουσία της στην κατηγορία πόνου μέσω εξαγορών αναλγητικών από τη Boehringer και μέσω του Catapresan TTS στην Ιταλία. Εδώ, λοιπόν, δεν βλέπουμε έναν αγοραστή που δοκιμάζει ξένο γήπεδο. Βλέπουμε εταιρεία που αγοράζει προϊόν ακριβώς πάνω στο κομμάτι όπου έχει τεχνογνωσία, ιστορία και βιομηχανική βάση.

Το πιο ουσιαστικό σημείο της εξαγοράς είναι ότι ο νέος τζίρος θα έρθει κατά κύριο λόγο από εξαγωγές. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για τα margins. Στα στοιχεία της Lavipharm φαίνεται πόσο βαριά είναι για την εγχώρια φαρμακευτική αγορά τα rebates και clawbacks: το 2024 η εταιρεία είχε πωλήσεις προ rebate & clawback €61,01 εκατ. και μετά τις υποχρεωτικές επιστροφές έμεναν €52,95 εκατ., ενώ το 2025 οι πωλήσεις προ rebate & clawback ανέβηκαν στα €70,03 εκατ.. Οι εξαγωγές δεν κουβαλούν αυτό το ελληνικό βάρος στον ίδιο βαθμό, άρα κάθε επιπλέον ευρώ διεθνούς πώλησης περνά σε αρκετά πιο ευνοϊκή γραμμή μικτού κέρδους και λειτουργικής κερδοφορίας. Όταν μάλιστα η παραγωγή περάσει στις εγκαταστάσεις της Παιανίας, η Lavipharm θα απορροφήσει μεγαλύτερο μέρος της βιομηχανικής υπεραξίας μέσα στον όμιλο.

Η Lavipharm έκλεισε το 2025 με μικτό κέρδος €30,31 εκατ., που αντιστοιχεί σε μικτό περιθώριο περίπου 43,3%, με adjusted EBITDA margin περίπου 22,1% και καθαρό δανεισμό €26,57 εκατ.. Η επίσημη ανακοίνωση για το Durogesic μιλά για ετήσια αύξηση πωλήσεων άνω του 60%. Αν πάρει κανείς ως βάση τα €70,03 εκατ. του 2025, τότε η ίδια η Lavipharm ουσιαστικά φωτογραφίζει ετήσιο πρόσθετο τζίρο πάνω από €40 εκατ., κάτι που είναι μάλλον συντηρητικό, όπως αναφέραμε παραπάνω.

Για το ημερολογιακό 2026, επειδή η εμπορική διάθεση θα ξεκινήσει σταδιακά μετά τις μεταβιβάσεις των αδειών και η παραγωγή της Lavipharm θα ακολουθήσει μετά από τις εγκρίσεις, θεωρώ ως ρεαλιστικό να γραφτούν μέσα στη χρήση €14–20 εκατ. πρόσθετος τζίρος, ανάλογα με τον ακριβή χρόνο ολοκλήρωσης. Για το πρώτο πλήρες δωδεκάμηνο μετά την ομαλοποίηση της μεταφοράς, δηλαδή ουσιαστικά για το 2027, ο πήχης των €42–45 εκατ. μοιάζει εφικτός.

Στο EBITDA τώρα, το Durogesic αναμένεται τον πρώτο χρόνο του να δώσει €14 –16 εκατ. EBITDA δίνοντας ένα περιθώριο 37%–40%. Σε αυτό το νούμερο υπάρχουν τέσσερις λόγοι που το στηρίζουν. Πρώτος, established demand και άρα χαμηλότερο launch cost. Δεύτερος, εξαγωγικός προσανατολισμός και άρα χαμηλότερη τριβή από rebate/clawback. Τρίτος, χρήση έτοιμης παραγωγικής τεχνογνωσίας της Lavipharm στο transdermal. Τέταρτος, spare capacity που ήδη υπάρχει στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

Για το δεύτερο πλήρες έτος, δηλαδή από τα τέλη του 2027, το EBITDA αναμένεται να ανέβει στα €18–22 εκατ. δίνοντας ένα υψηλότερο περιθώριο 42%–44%, όπου συνδέεται με την πλήρη μεταφορά της παραγωγής στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, την απορρόφηση του manufacturing margin και την ωρίμανση των εξαγωγικών πωλήσεων, που φέρνουν υψηλότερη κερδοφορία ανά μονάδα.

Με αυτή τη λογική, ο όμιλος από τη βάση των €70,03 εκατ. πωλήσεων και €15,47 εκατ. EBITDA του 2025, αναμένεται για το 2026 να κινηθεί στη ζώνη €90–96 εκατ. συνολικών πωλήσεων και €20–24 εκατ. EBITDA. Για το 2027, όταν το Durogesic θα έχει περάσει πλέον σε πιο ώριμη γραμμή εκτέλεσης, οι συνολικές πωλήσεις τοποθετούνται στη ζώνη €108–118 εκατ., με το EBITDA να διαμορφώνεται στα €32–38 εκατ.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτυπώνει την προσθήκη εσόδων άνω των €37–42 εκατ. σε πλήρη ανάπτυξη, τη βελτίωση του περιθωρίου μέσω εξαγωγών και τη μεταφορά της παραγωγής στις εγκαταστάσεις της Lavipharm.

Με τη μετοχή γύρω στο €1,42 και την κεφαλαιοποίηση κοντά στα €240 εκατ., η Lavipharm αποτιμάται σήμερα περίπου στα €266 εκατ. enterprise value, αν προστεθεί ο καθαρός δανεισμός του 2025. Αυτό σημαίνει ότι στα 2025 EBITDA €15,47 εκατ. ο τίτλος παίζει κοντά στις 17 φορές EV/EBITDA. Με αριθμούς 2027, όμως, ο ίδιος τίτλος πέφτει σε 6,4x–7,6x EV/EBITDA αν ο όμιλος γράψει €32–38 εκατ. EBITDA. Εκεί το γράφημα της αποτίμησης αλλάζει απότομα.

Όσον αφορά τώρα την αποτίμηση οι ευρωπαϊκές specialty pharma διαπραγματεύονται σε αισθητά υψηλότερα πολλαπλάσια. Η Recordati κινείται κοντά στις 12,3x EV/EBITDA, ενώ η Faes Farma περίπου στις 13,0x EV/EBITDA. Αντίστοιχα, εταιρείες του Euronext όπως η Pharming Group και η Euronav Pharma κινούνται επίσης σε διψήφιες ζώνες, όταν υπάρχει ορατότητα ανάπτυξης και σταθερή κερδοφορία.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Lavipharm, με ισχυρή τεχνογνωσία στο transdermal και αυξανόμενο εξαγωγικό αποτύπωμα, αρχίζει να αποκτά χαρακτηριστικά που τη φέρνουν πιο κοντά σε αυτή την κατηγορία.

Σε ένα πιο ισορροπημένο σενάριο, με EBITDA €34–36 εκατ., καθαρό δανεισμό κοντά στα €28 εκατ. και αποτίμηση 9,5x–10x EV/EBITDA, η Lavipharm οδηγείται σε κεφαλαιοποίηση €295–€332 εκατ., που αντιστοιχεί σε τιμή μετοχής €1,75–€1,96.

Για να μη το κουράζω …η Lavipharm πλήρωσε $12 εκατ. για ένα ώριμο διεθνές brand που, σε πλήρη λειτουργία, μπορεί να προσθέσει πάνω από €40 εκατ. πωλήσεις και να μεταφέρει τον όμιλο από τα €15,47 εκατ. EBITDA σε ζώνη άνω των €35 εκατ.. Αν η μεταφορά παραγωγής γίνει ομαλά και ο ρυθμός των approvals δεν τραβήξει πίσω τη γραμμή, η εξαγορά αυτή έχει τα φόντα να γράψει ίσως την πιο αποδοτική κίνηση κεφαλαίου που είδαμε τα τελευταία χρόνια. Εκεί θα αρχίσει να συζητιέται σοβαρά και μια κεφαλαιοποίηση πάνω από τα €350 εκατ.

Προσοχή όμως γιατί η κίνηση στο Durogesic μπορεί να λειτουργεί ως αφετηρία για κάτι μεγαλύτερο για τη Lavipharm. Η εταιρεία έχει αποκτήσει εμπειρία και πρόσβαση σε ένα club διεθνών εταιρειών όπου αγοράζουν ώριμα φαρμακευτικά assets πολυεθνικών εταιρειών, όπου από την πλευρά τους κατευθύνουν κεφάλαια σε νέες καινοτόμες θεραπείες υψηλότερης απόδοσης. Αυτά τα ώριμα προϊόντα έχουν σταθερή κατανάλωση και επαναλαμβανόμενο όγκο. Πρόκειται για κατηγορίες που διατηρούν εμπορική ένταση και παράγουν προβλέψιμες ροές.

Εδώ δημιουργείται ισχυρό πεδίο δράσης καθώς στο χώρο των διαδερμικών εφαρμογών, το εύρος για περαιτέρω εξαγορές είναι ευρύ. Η Lavipharm διαθέτει τεχνογνωσία στο transdermal, παραγωγική υποδομή και ήδη δοκιμασμένο τρόπο ενσωμάτωσης τέτοιων προϊόντων. Αυτό της επιτρέπει να αποκτά assets σε τιμές που αντανακλούν τη “δεύτερη φάση” του κύκλου τους και να τα επανατοποθετεί σε μεγαλύτερο επίπεδο κερδοφορίας. Πέρα όμως από τα διαδερμικά η Lavipharm έχει γνώση και δυνατότητα να εξαγοράσει ώριμα προϊόντα και σε άλλες κατηγορίες φαρμάκων όπως απέδειξε πρόσφατα με την περίπτωση των Lonarid N, Lonalgal & Flagyl.

Το οικονομικό αποτέλεσμα προκύπτει από τρεις άξονες: in-house παραγωγή, μεγαλύτερους όγκους πάνω σε σταθερή βάση κόστους και αυξημένο βάρος εξαγωγών, όπου η Lavipharm έχει στημένο εμπορικό δίκτυο. Ο συνδυασμός αυτός μεταφράζεται σε ενισχυμένα περιθώρια και σταθερή ταμειακή παραγωγή.

Η κατεύθυνση που διαμορφώνεται είναι συγκεκριμένη: επιλογή προϊόντων που ενσωματώνονται άμεσα στη βιομηχανική αλυσίδα και αποδίδουν γρήγορα. Σε αυτή τη γραμμή, η Lavipharm αποκτά τα χαρακτηριστικά εταιρείας που μπορεί να συγκεντρώνει τέτοιου τύπου assets και να τα μετατρέπει σε διαρκή ενίσχυση μεγεθών.

Από απόψεως διαγραμματικής ανάλυσης η μετοχή δοκιμάζει το επίπεδο αντίστασης των €1,46 με €1,50. Επιβεβαιωμένη ανοδική διάσπαση θα ανοίξει το έδαφος για το επόμενο επίπεδο των €1,75.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

April 15, 2026