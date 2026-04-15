Τραμπ-στο-fox:-Ο-πόλεμος-είναι-κοντά-στο-τέλος,-οι-τιμές-καυσίμων-θα-μειωθούν-πολύ-σύντομα-και-σε-μεγάλο-βαθμό

Στις οικονομικές επιπτώσεις της σύγκρουσης με το Ιράν, αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News, υποστηρίζοντας ότι η αμερικανική οικονομία θα δεχθεί πλήγμα, αλλά η επίδραση θα είναι προσωρινή.

«Θα υπάρξει ένα πλήγμα, αλλά θα ανακάμψει», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, σημειώνοντας ότι οι αγορές θα επανέλθουν μετά την περίοδο αβεβαιότητας που προκαλεί ο πόλεμος. «Οι Ιρανοί ήθελαν να ελέγξουν τη Μέση Ανατολή αλλά εγώ το σταμάτησα. Το Ιράν δέχτηκε πολύ οδυνηρά και σκληρά πλήγματα» είπε ακόμα, ενώ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των τιμών ενέργειας, εκτιμώντας ότι η τιμή της βενζίνης θα υποχωρήσει σημαντικά το επόμενο διάστημα. Όπως ανέφερε, η οικονομική κρίση που προκάλεσε ο πόλεμος «άξιζε τον κόπο» για να εμποδίσει το Ιράν να κατασκευάσει πυρηνικό όπλο και πρόσθεσε πως οι τιμές καυσίμων «θα μειωθούν πολύ σύντομα και σε μεγάλο βαθμό», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα είναι «πολύ χαμηλότερες» πριν από τις επόμενες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Σχολιάζοντας τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, τόνισε πως ο πόλεμος «είναι κοντά στο τέλος», ξεκαθαρίζοντας, πάντως, πως δεν θα υπάρξει «συμφωνία» αν το Ιράν αρνηθεί να εγκαταλείψει τις προσδοκίες για πυρηνικά όπλα. «Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα», επανέλαβε χαρακτηριστικά. «Είναι πιθανό να επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν μέχρι τα τέλη Απριλίου» συμπλήρωσε.

April 15, 2026

Δεν παρέλειψε, ωστόσο, να επαναλάβει τις απειλές του για επίθεση σε ιρανικές υποδομές πολιτικής χρήσης, ενώ δήλωσε ότι ελπίζει να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. «Θα μπορούσαμε να καταστρέψουμε όλες τις γέφυρές τους σε μία ώρα. Θα μπορούσαμε να καταστρέψουμε όλα τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας τους σε μία ώρα. Δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό», είπε.

«Αν έφευγα από το Ιράν τώρα, θα χρειάζονταν 20 χρόνια για να ξαναχτίσουν τη χώρα. Και δεν έχουμε τελειώσει ακόμα… Θα δούμε τι θα συμβεί. Νομίζω ότι θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία με κάθε κόστος» σημείωσε.

Για τις κινήσεις στα Στενά του Ορμούζ, ο Τραμπ τόνισε πως η Κίνα δεν έχει εκφράσει αντιρρήσεις στον αποκλεισμό που έχει επιβάλει η Ουάσινγκτον στα ιρανικά λιμάνια, προσθέτοντας πως η συγκεκριμένη θαλάσσια οδός «θα ανοίξει σύντομα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στις σχέσεις με την Κίνα, αποκαλύπτοντας ότι απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο της χώρας Σι Τζινπίνγκ ζητώντας να μην προχωρήσει σε αποστολή όπλων προς το Ιράν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, είχε λάβει πληροφορίες από διάφορες πηγές ότι το Πεκίνο εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικής υποστήριξης προς την Τεχεράνη. «Του έγραψα μια επιστολή ζητώντας να μην το κάνει. Και μου έστειλε επιστολή λέγοντας ουσιαστικά ότι δεν το κάνει», δήλωσε.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι διατηρεί καλή προσωπική σχέση με τον Κινέζο πρόεδρο, επισημαίνοντας ότι ο Σι Τζινπίνγκ είναι «κάποιος με τον οποίο τα πάω πολύ καλά».

Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε, ακόμα, για τη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, που υπογράφηκε το 2015, την οποία χαρακτήρισε ως τη «χειρότερη συμφωνία που έχει γίνει ποτέ», υποστηρίζοντας ότι πρόσφερε στην Τεχεράνη μια «βραχυπρόθεσμη οδό» προς την απόκτηση πυρηνικού όπλου.

Στο ίδιο πλαίσιο, τόνισε ότι αν οι ΗΠΑ δεν είχαν βομβαρδίσει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν πέρυσι, η χώρα θα είχε χρησιμοποιήσει πυρηνικό όπλο εναντίον του Ισραήλ και των γειτόνων της στη Μέση Ανατολή, καθώς και εναντίον των ΗΠΑ.