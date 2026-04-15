ΥΠΟΙΚ-11-κρατών-προειδοποιούν-για-παρατεταμένες-επιπτώσεις-στις-αγορές-από-τη-σύγκρουση-στη-Μέση-Ανατολή

Οι υπουργοί Οικονομικών από περισσότερες από 10 χώρες δήλωσαν την Τετάρτη ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα συνεχίσει να επηρεάζει αρνητικά την παγκόσμια ανάπτυξη, τον πληθωρισμό και τις χρηματοπιστωτικές αγορές, ακόμη και αν επιλυθεί με βιώσιμο τρόπο.

«Οι νέες εχθροπραξίες, η διεύρυνση της σύγκρουσης ή η συνεχιζόμενη αναστάτωση στο Στενό του Ορμούζ θα θέσουν σε σοβαρούς πρόσθετους κινδύνους την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια, τις αλυσίδες εφοδιασμού και την οικονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα», αναφέρει κοινή δήλωση που εξέδωσε η βρετανική κυβέρνηση κατά τη διάρκεια των Εαρινών Συνεδριάσεων του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσιγκτον.

«Ακόμα και με μια βιώσιμη επίλυση της σύγκρουσης, οι επιπτώσεις στην ανάπτυξη, τον πληθωρισμό και τις αγορές θα συνεχιστούν».

Ποιες χώρες συνυπογράφουν τη δήλωση

Η δήλωση υπογράφηκε από τους υπουργούς Οικονομικών της Βρετανίας, της Αυστραλίας, της Ιαπωνίας, της Σουηδίας, της Ολλανδίας, της Φινλανδίας, της Ισπανίας, της Νορβηγίας, της Ιρλανδίας, της Πολωνίας και της Νέας Ζηλανδίας.

«Με τους κρατικούς ισολογισμούς περιορισμένους, δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι τυχόν εγχώριες αντιδράσεις πρέπει να είναι δημοσιονομικά υπεύθυνες και να στοχεύουν σε όσους χρειάζονται περισσότερο υποστήριξη», αναφέρει η δήλωση.

«Δεσμευόμαστε να αποφεύγουμε, και καλούμε όλες τις χώρες να αποφεύγουν, προστατευτικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων των αδικαιολόγητων ελέγχων των εξαγωγών, της συσσώρευσης αποθεμάτων και άλλων εμπορικών φραγμών σε υδρογονάνθρακες και άλλες αλυσίδες εφοδιασμού που επηρεάζονται από την κρίση».

- Reuters