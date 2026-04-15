Φορολογικές δηλώσεις: Η διπλή παγίδα στις προσυμπληρωμένες – Τι να προσέξετε

Στην αυτόματη υποβολή και εκκαθάριση εκατοντάδων χιλιάδων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που αφορούν μισθωτούς, συνταξιούχους και άλλες κατηγορίες φυσικών προσώπων θα προχωρήσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, αύριο Πέμπτη 16 Απριλίου.

Πρόκειται για πλήρως προσυμπληρωμένες, προεκκαθαρισμένες και έτοιμες για υποβολή δηλώσεις, οι οποίες αφορούν κυρίως φορολογουμένους με εισοδήματα προερχόμενα αποκλειστικά από μισθούς ή συντάξεις ή και από τόκους καταθέσεων.

Συνολικά, οι δηλώσεις αυτές ανέρχονται σε 1.357.222 και αφορούν 1.553.123 φυσικά πρόσωπα. Όσοι από τους φορολογούμενους αυτούς δεν έχουν υποβάλει τις δηλώσεις τους οι ίδιοι μέχρι αύριο, θα λάβουν στα e-mail τους, την αμέσως επόμενη μέρα (την Πέμπτη 16 Απριλίου), μηνύματα από την ΑΑΔΕ, με τα οποία θα ενημερωθούν ότι οι δηλώσεις τους υποβλήθηκαν και εκκαθαρίστηκαν αυτόματα από την Ανεξάρτητη Αρχή. Επιπλέον, θα κληθούν να εισέλθουν στους λογαριασμούς τους στο TΑΧΙSnet, για να ενημερωθούν για τα εκδοθέντα εκκαθαριστικά σημειώματα.

Οι δηλώσεις των φορολογουμένων αυτών έχουν αναρτηθεί από την ΑΑΔΕ στους λογαριασμούς τους στο TAXISnet -ήδη από τις 16 Μαρτίου- προσυμπληρωμένες με τα ελάχιστα απαιτούμενα στοιχεία για την υποβολή τους, έτοιμες για οριστική υποβολή και εκκαθάριση. Μάλιστα, η ΑΑΔΕ έχει αναρτήσει στους λογαριασμούς των φορολογουμένων αυτών στο σύστημα TAXISnet συνοπτικά σημειώματα προεκκαθάρισης που αναγράφουν, σε κάθε περίπτωση, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης, αν η δήλωση υποβληθεί ως έχει ή αφεθεί για αυτόματη υποβολή και εκκαθάριση από την ΑΑΔΕ, στις 16 Απριλίου.

Το γεγονός όμως ότι η όλη διαδικασία της συμπλήρωσης των δηλώσεων αυτών έχει γίνει προκαταβολικά από την ΑΑΔΕ, οπότε οι δηλώσεις αυτές είναι έτοιμες για υποβολή, δεν πρέπει να λειτουργήσει καθησυχαστικά για τους συγκεκριμένους φορολογούμενους, διότι υπάρχει πιθανότητα το αποτέλεσμα της εκκαθάρισής τους να τους εκπλήξει δυσάρεστα. Κι αυτό διότι, σε πολλές από τις περιπτώσεις των φορολογουμένων αυτών, υπάρχει πιθανότητα το τελικό ποσό του φόρου εισοδήματος να έχει υπολογιστεί όχι με βάση το δηλωθέν εισόδημα αλλά με βάση ένα πολύ πιο υψηλό ποσό εισοδήματος, το οποίο έχει προκύψει εξαιτίας της εφαρμογής των τεκμηρίων διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.

Διπλή παγίδα

Η διαδικασία πλήρους προσυμπλήρωσης και αυτοματοποίησης της υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, που εφαρμόζει φέτος -τρίτη συνεχόμενη χρονιά- για τους φορολογούμενους αυτούς η ΑΑΔΕ, κρύβει διπλή παγίδα. Στην περίπτωση που οι φορολογούμενοι αυτοί δεν ελέγξουν εξονυχιστικά τις δηλώσεις τους και αφήσουν να περάσει η προθεσμία αυτόματης υποβολής τους και εκκαθάρισής τους από την ΑΑΔΕ, κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με:

1) Πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση η οποία θα έχει προκύψει λόγω του προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων σε επίπεδο υψηλότερο από το εμφανιζόμενο ως δηλωθέν.

2) Απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και παροχών, καθώς τα πολύ πιο υψηλά τεκμαρτά εισοδήματα που θα έχουν προσδιοριστεί με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων μπορεί να ξεπεράσουν τα εισοδηματικά όρια για τη χορήγηση των συγκεκριμένων επιδομάτων και παροχών, με συνέπεια οι φορολογούμενοι να χάσουν το δικαίωμα να εισπράξουν τα εν λόγω ποσά. Η δεύτερη αυτή συνέπεια είναι πιο σοβαρή, πιο σημαντική και μη εύκολα ανιχνεύσιμη.

Βήμα – βήμα

Όσοι από τους φορολογούμενους αυτούς έχουν λάβει μηνύματα, ότι οι δηλώσεις τους έχουν προσυμπληρωθεί πλήρως και προεκκαθαριστεί, αλλά δεν τις έχουν ακόμη ελέγξει, θα πρέπει να το πράξουν άμεσα. Ειδικότερα, θα πρέπει να προβούν στις εξής κινήσεις:

1) Πρώτα να εισέλθουν στους λογαριασμούς τους στο TAXISnet, να δουν τις προσυμπληρωμένες δηλώσεις τους και τα συνοπτικά σημειώματα προεκκαθάρισης και να ελέγξουν, με τη βοήθεια των λογιστών τους, εάν προκύπτει τεκμαρτό εισόδημα υψηλότερο του δηλωθέντος. Συγκεκριμένα, μπορούν να ελέγξουν τις προσυμπληρωμένες δηλώσεις τους στην ψηφιακή πύλη myAADE στη διαδρομή Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Εισόδημα > Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ΦΠ Ε1-Ε2-Ε3.

2) Εφόσον διαπιστώσουν ότι όντως έχει προκύψει τεκμαρτό εισόδημα υψηλότερο του δηλωθέντος και ότι εξαιτίας αυτού αφενός καλούνται να πληρώσουν σημαντικά αυξημένο φόρο εισοδήματος αφετέρου κινδυνεύουν να χάσουν επιδόματα, πρέπει να κοιτάξουν να καλύψουν την επιπλέον διαφορά μεταξύ τεκμαρτού και δηλωθέντος εισοδήματος, αναγράφοντας στους κωδικούς 781-782 του πίνακα 6 της φορολογικής δήλωσης κάποιο ποσό ανάλωσης κεφαλαίου προερχόμενου από εισοδήματα παρελθόντων ετών ή, στους κωδικούς 787-788 του πίνακα 6 της δήλωσης, κάποιο χρηματικό ποσό δανείου, δωρεάς, γονικής παροχής, κληρονομιάς, κέρδους από τυχερό παίγνιο, εφάπαξ αποζημίωσης κ.λπ. που έλαβαν το 2025. Θα χρειαστεί δηλαδή πρώτα να προσθέσουν στη φορολογική τους δήλωση δεδομένα για ποσά που καλύπτουν τεκμήρια και είναι αναγκαία τόσο για τη μείωση της φορολογικής τους επιβάρυνσης όσο και για την κατοχύρωση δικαιωμάτων είσπραξης κοινωνικών επιδομάτων και ύστερα να υποβάλουν τη δήλωση οι ίδιοι.

Τροποποιητικές

Ακόμη όμως κι αν οι εν λόγω φορολογούμενοι ξεχαστούν και δεν παρέμβουν στις προσυμπληρωμένες δηλώσεις τους αλλά αφήσουν την ΑΑΔΕ να υποβάλει για λογαριασμό τους τις δηλώσεις τους στις 16 Απριλίου και διαπιστώσουν εκ των υστέρων ότι τα εκκαθαριστικά που εκδόθηκαν και αναρτήθηκαν αυτόματα στους λογαριασμούς τους στο TAXISnet από την ΑΑΔΕ είναι «φουσκωμένα» εξαιτίας της εφαρμογής των τεκμηρίων, μπορούν να αποτρέψουν την υπερφορολόγηση και την πολύ πιθανή απώλεια κοινωνικών επιδομάτων, υποβάλλοντας τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος το αργότερο μέχρι τις 15 Ιουλίου που εκπνέει η κανονική προθεσμία υποβολής δηλώσεων για όλα τα φυσικά πρόσωπα. Στις τροποποιητικές αυτές δηλώσεις, οι οποίες δεν θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα επιβαρυνθούν με κανένα πρόστιμο, θα μπορούν να προβούν στις αναγκαίες προσθήκες δεδομένων, δηλαδή στην αναγραφή ποσών, είτε στους κωδικούς 781-782 του πίνακα 6 είτε στους κωδικούς 787-788 του πίνακα 6 για την κάλυψη των τεκμηρίων.