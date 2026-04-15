Χάρης Θεοχάρης: Το πτυχίο μου είναι από το Imperial College του Λονδίνου, αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ

Ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης διέψευσε κατηγορηματικά δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι είναι κάτοχος μη αναγνωρισμένου πτυχίου, κάνοντας λόγο για «αθλιότητες».

Σε ανάρτησή του, ο κ. Θεοχάρης τονίζει ότι το πτυχίο του έχει αποκτηθεί από το Imperial College London και είναι πλήρως αναγνωρισμένος από τον ΔΟΑΤΑΠ.



Ολόκληρη η ανάρτηση του κ. Θεοχάρη:

Ξεκαθαρίζω τα πράγματα και δε θα επανέλθω γιατί ως Υφυπουργός Εξωτερικών πρέπει να διαχειριστώ σοβαρά θέματα. Το πτυχίο μου είναι από το Imperial College του Λονδίνου και αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Αφήνω τις συκοφαντίες και τις αθλιότητες σ’ εκείνους που αναζητούν σωσίβιο… — Harry Theoharis (@htheoharis) April 14, 2026

